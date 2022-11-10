Oğuzhan Akgün: 'Şenol Güneş'le daha iyi olacağım'

Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Akgün, kupada 3-1 kazanılan Serik Belediyespor karşılaşmasını değerlendirdi.



21 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş'taki ilk resmi maçım. Yıllardır bunun için mücadele, emek veriyorum, çalışıyorum. Takım olarak iyi oynadık." dedi.



Oğuzhan Akgün, sözlerini, "Kendi eksikliklerim var. Daha çok eksiğim var. Şenol Güneş ile birlikte bunları geliştirip daha iyi bir oyuncu olmak istiyorum. Maçın genelinde iyi oynadık. Zaman zaman eksikliklerimiz oldu. Bunları hafta içi analizini yapıp, Antalyaspor maçında yapmamaya gayret göstereceğiz." diye tamamladı.





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