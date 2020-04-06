Oğuz Özyaral öldü mü, son durumu? Korona testi pozitif çıktı

OĞUZ ÖZYARAL KİMDİR?

Halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. Özyaral, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.Koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatan Prof. Dr. Oğuz Özyaral, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Özyaral'nın tedavisi Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde sürüyor.*Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi Başhekimi Sayın Dr. Mehmet Fatih Velibeyoğlu ve Baş Hekim Yrd. Enfeksiyon Hast Uzmanı Dr.Nuray Abravcı ve hastanemiz Yönetiminde Sayın Sayın Nurullah Arıkan nezdinde tedavi sürecini yöneten herkese teşekkür ederiz.Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev alıyor. Peki Oğuz Özyaral kimdir, kaç yaşında?Profesör Doktor Oğuz Özyaral, 1956 doğumludur. Üniversitesi İşletmede, Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Mikrobiyolojide ve Doktorasını da yine aynı okulun aynı bölümünde yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu Bölümünde Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi konularında yüksek lisans düzeyindeözel eğitim görmüştür.Profesör Doktor Oğuz Özyaral, şu anda İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev almaktadır. Televizyon programlarında da zaman zaman yer alan Profesör Doktor Oğuz Özyaral, Titiz misin? adlı program da yapmıştır.