"HOCAMIZ VE YÖNETİM BİZE GÜVENİYOR"

2-2 biten Anderlecht - Fenerbahçe maçının ardından Oğuz Kağan Güçtekin, mücadeleyi değerlendirdi.Oğuz Kağan Güçtekin, FBTV'ye yaptığı açıklamada; "Bu sezonki ilk maçımda süre aldım. Bundan dolayı çok mutluyum ve hocama çok teşekkür ederim. Maç için konuşmak gerekirse, beraberliğe mutlu değiliz. Sezona da iyi başlayamadık ama oynanan futbol umut verici. Çok pozisyona girdik, çok pozisyon kaçırdık. Bunları gole çevirirsek çok daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu.Genç futbolcu, sözlerini şu şekilde noktaladı:"Bizim bugünkü karakterimizi her zaman sahaya yansıtmamız gerekiyor. Sezon başından bu yana bu karakterimizi sahaya yansıttığımızı düşünmüyorum ama son maçlara bakarsak sahada daha sağlam bir Fenerbahçe izliyoruz. Bunun devamının gelmesi lazım. Yeni bir yapılanmanın içerisindeyiz. Kendimize güveniyoruz, hocamız bize güveniyor, yönetim bize güveniyor. İnşallah bu zorlu günleri de atlatacağız. Hakkımızda hayırlısı olsun."