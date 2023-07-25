Oğuz Ceylan: 'Rizespor'dan söz ettirmek istiyoruz'

Süper Lig'e yeniden dönen Çaykur Rizespor'da tecrübeli oyuncu Oğuz Ceylan açıklamalarda bulundu.



Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Karadeniz ekibinin 32 yaşındaki oyuncusu Oğuz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Oğuz Ceylan, yeni sezon için yoğun çalıştıklarını, daha önce Süper Lig'de mücadele ettiğini, bu sene de ligde kalıcı olmak için mücadele edeceklerini dile getirdi.



Kamp için Erzurum'a ilk defa geldiğini anlatan Oğuz, "Erzurum yüksek rakım olmasından dolayı bizim için gerçekten çok zor geçiyor. Çok zor ama gerçekten iyi çalışıyoruz. Ben hayatımda ilk defa böyle bir sezon başı yaşıyorum. Zorlanıyorum ama keyifli oluyor. Bunun meyvesini inşallah sezon içinde yiyeceğimizi düşünüyorum." dedi.



''YARIM KALAN HİKAYEYİ TAMAMLAMIŞ OLDUM''



Oğuz Ceylan, teknik direktör İlhan Palut'un takımın başına gelmesiyle daha farklı bir takım olacaklarını belirterek, şöyle devam etti:



"11 yıl önce buraya gelmiştim. Önce de play-off'ta elenmiştik. Aradan 11-12 yıl geçince böyle bir teklif de gelince insan daha farklı bir heyecanla, daha farklı bir bakış açısıyla buraya geliyor. Daha istekli, arzulu çünkü geride yaşanmışlık var. Şimdi tekrar aynı ortamda şampiyonluğa oynuyorsun. Çok şükür alnımızın akıyla çıktık şampiyon olduk. Yani yarım kalan hikayeyi tamamlamış oldum. Devre arasında gelmiştim talihsiz bir sakatlık yaşadım uzun süre takımdan ayrı kaldım ama son 4-5 maça yetiştim. Çok şükür takımla alnımızın akıyla çıktık."



İki lig arasında çok önemli farkların olduğunu anlatan Oğuz, şunları kaydetti:



"Şimdi yeni bir lig, yeni heyecan ve yeni kulvar ve inanılmaz büyük bir fark var. Orada oynadığım için biliyorum. İnşallah kalan ve gelecek arkadaşlarla beraber iyi bir takım oluşturup açıkçası ligde kendimizden söz ettirmek istiyoruz. 11 yıl sonra buraya gelip başarılı olmak bana biraz daha öz güven kazandırdı. Sözleşmem bir yıl daha var, burada mutluyum. Hoca ve ekibiyle daha önce çalışmıştım. Taraftarımız da çok seviyor, sayıyor. Karakter olarak gerçekten inanılmaz futbolcu grubumuz var. Futbol hatalar oyunu ve herkes hata yapabilir ama karakter olarak inanılmaz oyuncu grubuna sahibiz. Bu yıl kontratım sonu ve bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmek istiyorum."



Oğuz Ceylan, sakatlık olmadan sezonu tamamlamak istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Beni az çok tanıyanlar tanır. Çalışmaktan, savaşmaktan hiçbir zaman kaçmam. Şu zamana kadar nasıl gelmişsem bundan sonra da aynı şekilde devam etmek istiyorum. Tek temennim sakatlık, kaza bela olmadan sezonu tamamlayabilmek. Her futbolcunun hayali Süper Lig'de oynamak ve kalıcı olmaktır. Yaşım nedeniyle başka büyük takımlar olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama bu ligde kalıcı bir futbolcu olarak kalmak istiyorum."



