Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın tecrübeli sağ beki Oğuz Ceylan'ın menajerinin Fenerbahçe ile görüşme halinde olduğu öğrenildi.



Gaziantep FK'da yıldızı parlayan ve bir anda Süper Lig'de bir çok takımın gözdesi haline gelen Oğuz Ceylan için Fenerbahçe' oldukça istekli. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayan bir kadro oluşturmanın çabası içerisinde olan ve şimdiden birçok futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışma yapan Fenerbahçe'nin kırmızı siyahlı takımla sözleşmesi bulunan Oğuz'a kancayı taktığı ortaya çıktı.



Gaziantep FK'dan yıllık 3 milyon TL alan Oğuz Ceylan için kırmızı siyahlı kulübe Fenerbahçe'den henüz resmi bir teklif gelmediği öğrenildi. Oğuz için kapılarının çalınması durumunda ise Gaziantep FK'nın en az 2 milyon euro bonservis bedeli talep edeceği öğrenildi.



Kaynak: Gaziantep Güneş



