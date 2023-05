Oğuz Ceylan: 'Biz bu şampiyonluğu istiyoruz'

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftasında 7 Mayıs Pazar günü Tuzlaspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Oğuz Ceylan, taraftarları bu önemli maçta stadı doldurmaya davet etti.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan deneyimli sağ bek, Süper Lig yarışında geride kalan hafta Pendikspor'a karşı iyi mücadele etmelerine karşın 3-2 kaybettiklerini hatırlatırken, "Bu sonuca rağmen 2 puanlık avantajımız devam ediyor. Her şey bizim elimizde. Hiç kimseye bakmaksızın, üç maçı da kazanırsak Süper Lig'e yükseleceğiz. Mağlubiyet sonrası Pendikspor camiasının imalı sevinci oldu. Bunun 3 maç sonrası var. İnşallah bunun sonucunu hatırlatacağım." ifadelerini kullandı.



Ceylan, futbolcuların strese girmediğini kaydederek, "Futbolcular olarak inanmış bir grup var. Biz bu şampiyonluğu istiyoruz. Bu camianın 1. Lig'i hak etmediğini herkese kanıtlamak istiyoruz. Çaykur Rizespor camiası, yılların eskitemediği bir camia. Bu şehrin, bu takımın hak ettiği yer Süper Lig'dir. Bizler de elimizden gelenin fazlasıyla son üç maçı final niteliğinde oynayıp, Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Oyuncu ve teknik ekibin çok değerli olduğunun altını çizen Ceylan, "Son üç hafta bize sadece galibiyet lazım. Her şey elimizde. Rakipler bizi bekleyecek, biz rakipleri beklemeyeceğiz. Onlar bizim puan kaybetmemizi bekleyecek. Şu an her şey bizim elimizde. Buradan en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Ceylan, Çaykur Rizespor'da 11 yıl önce de görev aldığını, Akhisarspor ile oynanan şampiyonluk maçını unutamadığını anımsatarak, "Statta iğne atsanız yere düşmezdi. Öyle bir seyirci kitlesi vardı. Taraftarlarımızdan, şehirden aynısını rica ediyorum. Taraftarlarımız ile birlikte ne yapıyorsak hep birlikte yapalım. Başka bir Rize, Çaykur Rizespor yok. Bu maçta stadyumu dolduralım. Bize 12'nci adam sahada onu hissettirsin." diyerek sözlerini tamamladı.





