Oğuz Çetin, kadın futbol kulüp temsilcileri ile buluştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve yardımcısı Rüştü Reçber, kadın futbol kulüp temsilcileri ile bir araya geldi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, toplantıya kadın kulüplerini temsilen Kireçburnu Spor Kulübü'nden Yaşar Kalender, Ataşehir Belediye Spor Kulübü'nden Taner Öner, ALG Spor'dan Suat Özcan, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor'dan Ali Akyüz katıldı.



Gündemin değerlendirildiği toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci ve alınabilecek önlemler, müsabakaların başlama tarihleri, yeni sezon statülerinde yapılması düşünülen değişiklikler, kız futbol gelişim projeleri ve kulüplere malzeme desteği gibi konular ele alındı.



Tarafların, salgın sürecinin seyri ve amatör liglere dair Amatör Kurul'un alacağı kararları müteakiben 11 Kasım'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı.



