Oğuz Aydın hayal kırıklığı yaşıyor

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bir türlü Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Oğuz Aydın, hayal kırıklığı yaşıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Oğuz Aydın hayal kırıklığı yaşıyor
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13 Kasım 2024 11:20
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bir türlü Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Oğuz Aydın, hayal kırıklığı yaşıyor.

Sezon başında 6 milyon euro bonservis ödenen oyuncu, şu ana kadar 2'si Süper Lig, 2'si ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 4 maça çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, sadece 43 dakika sahada kalabildi.

A Milli Takım kadrosunda da kendisine yer bulamayan Oğuz, az forma şansı bulması sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak çalışmalarını aksatmadan sürdüren genç oyuncu, formayı kazanacağına dair umudunu koruyor.

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