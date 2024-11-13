Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bir türlü Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Oğuz Aydın, hayal kırıklığı yaşıyor.
Sezon başında 6 milyon euro bonservis ödenen oyuncu, şu ana kadar 2'si Süper Lig, 2'si ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 4 maça çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, sadece 43 dakika sahada kalabildi.
A Milli Takım kadrosunda da kendisine yer bulamayan Oğuz, az forma şansı bulması sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak çalışmalarını aksatmadan sürdüren genç oyuncu, formayı kazanacağına dair umudunu koruyor.
Sezon başında 6 milyon euro bonservis ödenen oyuncu, şu ana kadar 2'si Süper Lig, 2'si ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri olmak üzere 4 maça çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, sadece 43 dakika sahada kalabildi.
A Milli Takım kadrosunda da kendisine yer bulamayan Oğuz, az forma şansı bulması sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor. Ancak çalışmalarını aksatmadan sürdüren genç oyuncu, formayı kazanacağına dair umudunu koruyor.