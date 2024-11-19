Fenerbahçe'de sezon başında 6 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen milli yıldız Oğuz Aydın'a müjdeli haber geldi.
Zenit maçında Oğuz Aydın'ın performansını beğenen Jose Mourinho, öğrencisine yer aramaya başladı. Portekizli çalıştırıcı, Kayseri maçının gidişatına göre Oğuz'a şans verecek.
Zenit maçında 3-5-2'nin sağ kanadında görev yapan Oğuz Aydın, istekli oyunu ve ön alandaki etkisiyle dikkat çekmişti.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 43 dakika süre aldı.
Zenit maçında Oğuz Aydın'ın performansını beğenen Jose Mourinho, öğrencisine yer aramaya başladı. Portekizli çalıştırıcı, Kayseri maçının gidişatına göre Oğuz'a şans verecek.
Zenit maçında 3-5-2'nin sağ kanadında görev yapan Oğuz Aydın, istekli oyunu ve ön alandaki etkisiyle dikkat çekmişti.
24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 43 dakika süre aldı.