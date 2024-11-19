Oğuz Aydın'a müjdeli haber

Zenit maçında Oğuz Aydın'ın performansını beğenen Jose Mourinho, öğrencisine yer aramaya başladı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Oğuz Aydın'a müjdeli haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Kasım 2024 10:16
Fenerbahçe'de sezon başında 6 milyon euro karşılığında Alanyaspor'dan transfer edilen milli yıldız Oğuz Aydın'a müjdeli haber geldi.

Zenit maçında Oğuz Aydın'ın performansını beğenen Jose Mourinho, öğrencisine yer aramaya başladı. Portekizli çalıştırıcı, Kayseri maçının gidişatına göre Oğuz'a şans verecek.

Zenit maçında 3-5-2'nin sağ kanadında görev yapan Oğuz Aydın, istekli oyunu ve ön alandaki etkisiyle dikkat çekmişti.

24 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 resmi maçta 43 dakika süre aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery