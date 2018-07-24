Oğuz Arda Sel'in adı futbol akademisiyle yaşatılacak

Uzunköprü Belediyesi, açacağı futbol akademisine Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybeden ve futbolcu olma hayali kuran Oğuz Arda Sel'in adını verecek.Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşiblen, yaptığı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 9 yaşındaki Uzunköprülü Oğuz Arda Sel'in hatırasını yaşatmak için yakında açacakları Uzunköprü Belediyesi Futbol Akademisi'nin adınınolacağını söyledi.İşbilen, futbolcu hayali olma hayali kuran Sel'in adının gençlerin spor yapacağı okulda yaşayacağını belirtti.Belediye olarak spora destek olduklarını ve gençleri spora yönlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden İşbilen,diye konuştu.Tren kazasında babasıyla birlikte hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in adını, hatırasını yaşatacaklarını vurgulayan İşbilen, şöyle devam etti:Oğuz Arda ve babası Hakan Sel (41), 8 temmuz da Uzunköprü'de yakınlarını ziyaret ettikten sonra bindikleri trenin kaza yapması sonucu hayatını kaybetmiş cenazeleri Uzunköprü ilçesinde toprağa verilmişti.Küçük Oğuz Arda'nın tabutunun üzerine bir gün futbolcusu olma hayalini kurduğu Barcelona'nın forması ve oyuncağı konulmuştu.