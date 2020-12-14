"Oğulcan'ın tek eksiği konsantrasyon"

Galatasaray'ın sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan, son haftalarda gösterdiği çıkışla dikkat çekti. Çağlayan'ın eski hocası Hakan Kutlu, genç ismi Sabah'a anlattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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'Oğulcan'ın tek eksiği konsantrasyon'
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14 Aralık 2020 09:36
Deneyimli teknik direktör Hakan Kutlu, henüz 19 yaşındayken Süper Lig'de Kayserispor formasıyla sahaya sürdüğü eski talebesi Oğulcan Çağlayan anlattı.

İşte Kutlu'nun 24 yaşındaki futbolcu hakkındaki görüşleri:

"Çok zor dönemde (2015-16 sezonu) Kayseri'nin başına geçmiştim. Daha ilk antrenmanda Oğulcan kendisini fark ettirdi. Sürekli ilk 11'de oynattım ve Kayseri'nin kümede kalmasında önemli rol oynadı. Uzun boylu oyuncuların adam eksiltme özelliği ve topla ilişkisi düşük olabilir ama Oğulcan (1.88 m) tam tersi çok yetenekli. Fizik kalitesi iyi ve gelişime çok açık. Sağ kenarda görev yapıyor ama santrforda da ihtiyaçları karşılayacak oyun bilgisine sahip. Ancak hâlâ Oğulcan Galatasaray'da yeteneklerinin tamamını göstermedi. Tek eksiği oyun içinde zaman zaman düşüşler yaşaması. Konsantrasyon kaybını aştığında çok daha üst düzey bir hücum oyuncusu olacak."

Galatasaray'da 5 Süper Lig maçında forma giyen Oğulcan Çağlayan, gol ya da asist kaydedemedi.



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