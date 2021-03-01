Oğulcan'ın hasreti bitiyor

Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın forma hasreti Ankaragücü maçında son bulacak.

Abone Ol
Oğulcan'ın hasreti bitiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2021 08:46
Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan
Galatasaray
Transferi yüzünden 3 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa ve Alanyaspor'un ardından Erzurumspor karşısında da yoktu.

Cezadan önce sakatlığı yüzünden takımını yalnız bırakan 24 yaşındaki oyuncunun forma hasreti A.Gücü deplasmanında bitecek. Oğulcan, Ankara'ya götürülecek ve kulübede oturacak. Mücadelenin ikinci yarısında da şans bulması bekleniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için