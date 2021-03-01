Oğulcan'ın hasreti bitiyor

Transferi yüzünden 3 maç ceza alan Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa ve Alanyaspor'un ardından Erzurumspor karşısında da yoktu.
Cezadan önce sakatlığı yüzünden takımını yalnız bırakan 24 yaşındaki oyuncunun forma hasreti A.Gücü deplasmanında bitecek. Oğulcan, Ankara'ya götürülecek ve kulübede oturacak. Mücadelenin ikinci yarısında da şans bulması bekleniyor.
Cezadan önce sakatlığı yüzünden takımını yalnız bırakan 24 yaşındaki oyuncunun forma hasreti A.Gücü deplasmanında bitecek. Oğulcan, Ankara'ya götürülecek ve kulübede oturacak. Mücadelenin ikinci yarısında da şans bulması bekleniyor.