Oğulcan Ülgün: 'Fenerbahçe'den puan alırız diye düşündük'

İttifak Holding Konyaspor forması giyen Oğulcan Ülgün, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyetle ilgili konuşan Oğulcan Ülgün "Fenerbahçe'ye karşı ikinci atsak çok farklı olurdu. Fenerbahçe baskılı oynadı ve üçüncü bölgeye geçemedik." dedi.
23 yaşındaki futbolcu "Fenerbahçe'den puan almayı düşünüyorduk ama olmadı. Göztepe maçına bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.
Mağlubiyetle ilgili konuşan Oğulcan Ülgün "Fenerbahçe'ye karşı ikinci atsak çok farklı olurdu. Fenerbahçe baskılı oynadı ve üçüncü bölgeye geçemedik." dedi.
23 yaşındaki futbolcu "Fenerbahçe'den puan almayı düşünüyorduk ama olmadı. Göztepe maçına bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.