Oğulcan Çağlayan'la İrfan Can Kahveci'nin taraftarı heyecanlandıran diyaloğu

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, son olarak Oğulcan Çağlayan'ı renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi ile milli futbolcu İrfan Can Kahveci arasındaki sosyal medya diyaloğu ise taraftarları heyecanlandırdı.

Haber; Sabah
Oğulcan Çağlayan'la İrfan Can Kahveci'nin taraftarı heyecanlandıran diyaloğu
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13 Ağustos 2020 15:11
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Arda Turan'dan sonra Oğulcan Çağlayan'ı da transfer ettiğini resmen açıkladı.

24 yaşındaki oyuncu da, transfer olduğuna dair paylaşımlar yaparken, gönderinin altına Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci yorum yaptı. Transfer açıklamasıyla ilgili gönderiye "Hak ettin aslanım" yazan İrfan Can, genç ismin Florya'ya adım attığı videoya ise "kalp emojisi" attı.

Oğulcan da İrfan Can'ın bu yorumlarına "Ah keşke" diye yanıt verdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar da, İrfan Can'ın bu yorumuna Galatasaray'a gelmesiyle ilgili birçok cevap attı.

İşte o diyalog...



Oğulcan da kalp emojisine karşılık "Ah keşke" diye yanıt verdi.



 



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