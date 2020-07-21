Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'dan alacağı rakam

Oğulcan Çağlayan, sonunda Galatasaray'a imza attı. TFF talimatlarının kendisine tanıdığı hakkı kullanan Çaykur Rizesporlu oyuncu iki sezon boyunca Galatasaray forması giyecek.



24 yaşındaki Oğulcan, Galatasaray'dan 4 milyon TL alacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar, 2 milyon TL de imza parası ödeyecek. İmza parasının ilk 1 milyon TL'si, sezon başlayınca ikinci taksiti ise 1 Ocak 2021 tarihiyle hesabına yatırılacak.



Oğulcan'ın sözleşmesinde ayrıca rakamları belli olmasa da milli takıma seçilmesi durumunda ekstra bir bonus daha bulunuyor.



