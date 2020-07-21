Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'dan alacağı rakam

Çaykur Rizespor ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray ile anlaşan Oğulcan Çağlayan'ın alacağı rakam belli oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'dan alacağı rakam
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21 Temmuz 2020 10:58
Oğulcan Çağlayan, sonunda Galatasaray'a imza attı. TFF talimatlarının kendisine tanıdığı hakkı kullanan Çaykur Rizesporlu oyuncu iki sezon boyunca Galatasaray forması giyecek.

24 yaşındaki Oğulcan, Galatasaray'dan 4 milyon TL alacak. Ayrıca sarı-kırmızılılar, 2 milyon TL de imza parası ödeyecek. İmza parasının ilk 1 milyon TL'si, sezon başlayınca ikinci taksiti ise 1 Ocak 2021 tarihiyle hesabına yatırılacak.

Oğulcan'ın sözleşmesinde ayrıca rakamları belli olmasa da milli takıma seçilmesi durumunda ekstra bir bonus daha bulunuyor.



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