Oğulcan Çağlayan'ın çabası yetmedi

Galatasaray'da sakatlar ve eksiklerin yokluğunda formayı kapan, ortaya koyduğu mücadeleyle de teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Oğulcan Çağlayan, Konya maçında da ilk 11'deydi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Oğulcan Çağlayan'ın çabası yetmedi
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06 Ocak 2021 09:59
Süper Lig'de üst üste üçüncü kez 11'de sahne alan Oğulcan'ın bu maçtan önce 1 golü vardı.

Antalya maçında forvet, Konya deplasmanında ise sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, Diagne'nin attığı golde pası verdi ve bu sezon ligdeki ilk asistini yaptı.

Linnes'in kazandığı penaltı pozisyonu öncesi de rakip savunmayı karıştıran tecrübeli oyuncu, 90+4'te Babel'in şutunda kaleciden seken topu kafayla ağlara gönderdi. Ancak onun bu çabaları, yenilgiyi önleyemedi. 

 



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