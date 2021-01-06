Süper Lig'de üst üste üçüncü kez 11'de sahne alan Oğulcan'ın bu maçtan önce 1 golü vardı.



Antalya maçında forvet, Konya deplasmanında ise sağ kanatta görev yapan 24 yaşındaki futbolcu, Diagne'nin attığı golde pası verdi ve bu sezon ligdeki ilk asistini yaptı.



Linnes'in kazandığı penaltı pozisyonu öncesi de rakip savunmayı karıştıran tecrübeli oyuncu, 90+4'te Babel'in şutunda kaleciden seken topu kafayla ağlara gönderdi. Ancak onun bu çabaları, yenilgiyi önleyemedi.







