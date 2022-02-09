Oğulcan Çağlayan yakıp gitti

Nereden nereye hikayesinde Oğulcan Çağlayan var… Galatasaray'ın kadrosuna kattığı ancak oynatabilmek için Çaykur Rize ile davalık olup ciddi problemler yaşadığı genç isim TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor'a kiralandı. Oysa o ne cezalara katlanmıştı hem oyuncu hem de sarı kırmızılı kulüp. Oğulcan'a sözleşmesini usulsüz bir şekilde feshettiği için 6 maç ceza verilmiş ve 1,3 milyon avro da fatura kesilmişti. Ve G.Saray lisans çıkarmak için cezayı ödemişti.



OPSİYONLU KİRALIK



Aslan'ın bedava aldığını düşünürken bir anlamda bonservis ödediği Oğulcan Çağlayan bu yaşananların ardından bekleneni bir türlü verememişti. TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor, 25 yaşındaki futbolcunun maaşının tamamını ödeyecek ve gelecek sezon 1 milyon avro öderse bonservisini alabilecek. Cimbom'un 2024'e kadar mukavele yaptığı Oğulcan'ın güncel piyasa değeri 2 milyon avrolardan 800 bin avrolara kadar inmişti.





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