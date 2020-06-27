Oğulcan Çağlayan veda etti, İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın gelecek sezon için anlaşma sağladığı Oğulcan Çağlayan bugün takım arkadaşlarıyla vedalaştı.



Hürriyet'in haberine göre; Oğulcan'ın kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor.



Rizespor'un tek taraflı opsiyonu kullanarak "sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını" açıkladığı Oğulcan Çağlayan sözleşmesini feshetmişti.



Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini feshiyle ilgili "Biz sözleşmesindeki madde nedeniyle 1 yıllık opsiyonu kullanmak zorundaydık ama futbolcumuz kabul etmedi. Oğulcan Çağlayan'ın bu hamlesinden sonra son kararı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek" demişti.



"TEK İSTEĞİM GALATASARAY"



Oğulcan Çağlayan'ın, bu süreçte "Tek isteğim Galatasaray'da oynamak, Galatasaray'ı çok istiyorum. Bu nedenle başka tekliflerle ilgilenmiyorum" ifadelerini kullandığı kaydedildi.



2013 YILINDA G.SARAY'A GELDİ



Bu arada Oğulcan Çağlayan, 2013 yılının Eylül ayında Galatasaray altyapısına katılmıştı. Kısa süre Galatasaray'la idmanlara çıkan Oğulcan Çağlayan daha sonra yeniden Bursaspor'a dönmüştü.



