Oğulcan Çağlayan: 'Söz veriyorum, düzeleceğiz'

Galatasaray'ın Türk kanat oyuncusu Oğulcan Çağlayan, 2-0 kaybettikleri Adana Demirspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Oğulcan, "Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür dileriz. İçinde bulunduğumuz durumdan hiçbirimiz memnun değiliz. En kısa sürede düzeltmeliyiz. Takımı ligde bu duruma getiren de bizleriz. Bu durumdan kurtaracak kişiler de bizleriz." ifadelerini kullandı.



Sağ bekte oynamasıyla ilgili gelen soruya Oğulcan, "Sağ bek pozisyonunda hocam görev verdi. Galatasaray formasını hangi pozisyonda terlettiğimizin önemi yok. Elimizden geleni yapıyoruz." cevabını verdi.



Oğulcan Çağlayan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Taraftarlarımızın üzgün ve sinirli olduğunun bilincindeyiz. Özür dilemekten ve bu durumu düzeltmekten başka yapacağımız bir şey yok. İçlerini ferah tutsunlar. Avrupa'da nasıl birlikte seviniyorsak, ligde de beraber üzülüyoruz. Birlik olmamız gerekiyor. İnsanları kaybetmek kolay, onları kazanmak olay. Bu yönde ilerlememiz gerekiyor. Hem camiadan, hem de milyonlarca Galatasaray taraftarından şahsım ve takım arkadaşlarım adına özür diliyorum.



Bir kırılganlık yok. Biz Galatasaray oyuncusuyuz hepimiz. Bu durumu kabullenmemeliyiz. Hiçbirimiz memnun değiliz. Çok üzülüyoruz. Ben sözünü veriyorum ki, bu durumdan kurtulacağız. Başımızda çok değerli bir teknik direktör var, Fatih Hoca. Fatih Hoca'nın da cezası bitecek ve takımı yukarılara taşıyacağız."





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