Oğulcan Çağlayan sağ bekte kalıcı oluyor

Galatasaray'da son iki maçta sağ bekte görev yapan Oğulcan Çağlayan'ın bu mevkiide kalıcı olması bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Oğulcan Çağlayan sağ bekte kalıcı oluyor
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28 Aralık 2021 11:31
İlk yarıyı Fraport TAV Antalyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray, gözünü transfere çevirirken sağ bek bölgesi için yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda takıma dönecek Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan'ın sağ bek için teknik heyet tarafından yeterli olarak görüldüğü kaydedildi.

Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında bu bölgede görev yapan Oğulcan'ın ikinci yarıda Boey'e yedek olarak düşünüldüğü belirtildi.




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