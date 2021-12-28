Oğulcan Çağlayan sağ bekte kalıcı oluyor

İlk yarıyı Fraport TAV Antalyaspor galibiyeti ile kapatan Galatasaray, gözünü transfere çevirirken sağ bek bölgesi için yeni bir gelişme yaşandı.



Sarı-kırmızılılarda ikinci yarıda takıma dönecek Sacha Boey ve Oğulcan Çağlayan'ın sağ bek için teknik heyet tarafından yeterli olarak görüldüğü kaydedildi.



Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında bu bölgede görev yapan Oğulcan'ın ikinci yarıda Boey'e yedek olarak düşünüldüğü belirtildi.







