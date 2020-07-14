Oğulcan Çağlayan ligin sonunu bekliyor

Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi sona eren Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'la sözleşme imzalamak için ligin sonunu yapıyor

Oğulcan Çağlayan ligin sonunu bekliyor
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14 Temmuz 2020 11:16
Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi sona eren ve habersiz opsiyon kullanımı nedeniyle kulübüyle mahkemelik olan Oğulcan Çağlayan da Florya biletini almış durumda. 24 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak için ligin sona ermesini ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kesin kararını bekliyor.

Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 1.88 boyundaki futbolcu, Fatih Terim'in zaman zaman 4-4-2 sistemini kullanmasına yardımcı olacak ve kadroda alternatif forvet olarak düşünülüyor.



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