Oğulcan Çağlayan ligin sonunu bekliyor

Çaykur Rizespor'daki sözleşmesi sona eren ve habersiz opsiyon kullanımı nedeniyle kulübüyle mahkemelik olan Oğulcan Çağlayan da Florya biletini almış durumda. 24 yaşındaki forvet, Sarı-Kırmızılı kulüple sözleşme imzalamak için ligin sona ermesini ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun kesin kararını bekliyor.



Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren 1.88 boyundaki futbolcu, Fatih Terim'in zaman zaman 4-4-2 sistemini kullanmasına yardımcı olacak ve kadroda alternatif forvet olarak düşünülüyor.



