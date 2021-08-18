Galatasaray ile Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi sona erdi. Taraflar anlaşmaya vardı. Perşembe günü imzalar atılacak.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu için Çaykur Rizespor'a 500 bin euro ödeme yapılacak ve ayrıca Ali Yavuz Kol bonservisyle, Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise sözleşmesi uzatılıp kiralık olarak gönderilecek.



