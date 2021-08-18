Oğulcan Çağlayan krizi sona erdi!

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında yaşanan Oğulcan Çağlayan krizi bitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Oğulcan Çağlayan krizi sona erdi!
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18 Ağustos 2021 11:09
Galatasaray ile Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi sona erdi. Taraflar anlaşmaya vardı. Perşembe günü imzalar atılacak.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu için Çaykur Rizespor'a 500 bin euro ödeme yapılacak ve ayrıca Ali Yavuz Kol bonservisyle, Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise sözleşmesi uzatılıp kiralık olarak gönderilecek.


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