Galatasaray ile Rizespor arasındaki Oğulcan Çağlayan krizi sona erdi. Taraflar anlaşmaya vardı. Perşembe günü imzalar atılacak.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu için Çaykur Rizespor'a 500 bin euro ödeme yapılacak ve ayrıca Ali Yavuz Kol bonservisyle, Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise sözleşmesi uzatılıp kiralık olarak gönderilecek.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Oğulcan Çağlayan'ın lisans sorunu için Çaykur Rizespor'a 500 bin euro ödeme yapılacak ve ayrıca Ali Yavuz Kol bonservisyle, Yunus Akgün ve Atalay Babacan ise sözleşmesi uzatılıp kiralık olarak gönderilecek.