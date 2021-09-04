Oğulcan Çağlayan'ın mutlu günü

Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan, evliliğe doğru önemli bir adım attı.

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Oğulcan Çağlayan'ın mutlu günü
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04 Eylül 2021 12:18
Galatasaray'da uzun süren lisans problemi nedeniyle sahalardan uzak kalan Oğulcan Çağlayan iki mutluluğu birlikte yaşıyor.

Ç.Rizespor'la lisans problemi çözülen Oğulcan Çağlayan, kız arkadaşı Peri Ispartalı ile dünya evine girmeye hazırlanıyor.

Oğulcan evliliğin ilk adımı olarak kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Peri Ispartalı ise Oğulcan'ın teklifini kabul etti ve tek taşıyla böyle poz verdi.




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