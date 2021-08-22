Çaykur Rizespor ile sulhen anlaşma kapılarını kapatan Galatasaray'ın, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını vize edebilmesi için tek çaresi, ödeme yaparak hesabı kapamak...



Sarı-kırmızılılar, 1.2 milyon euro ve 506 bin 275 lirayı yatırarak Oğulcan'ın oynamasının yolunu açacak.



HUKUKSAL GİRİŞİM DEVAM EDECEK



UEFA gelirlerinden 100 bin eurosu kesilen sarı-kırmızılıların bu parası Karadeniz kulübünün hesabına geçmişti. Ancak Cim-Bom, ödeme sonrasında hukuksal girişimlerini kesmeyecek, başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in liderliğinde parasının peşine düşecek. Galatasaray, belirlenen bu paranın haksız olduğuna inanıyor.







