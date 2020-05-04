Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ı bekliyor

Galatasaray'ın yerli operasyonu doğrultusunda kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olan Oğulcan Çağlayan, gelmeye dünden hazır.Aracılar vasıtasıyla temasların kurulduğu öğrenilirken, genç hücumcu bir an önce sezonun tamamlanmasını bekliyor. Çaykur Rizespor ile sözleşmesi bitecek olan 24 yaşındaki Oğulcan, bu sezon çıktığı 20 lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı.Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray'ın gündemindeki Oğulcan Çağlayan için, "Sportif direktörümüzle görüştükten sonra sanıyorum devam etmeyeceğiz" sözlerini kullanmıştı