Oğulcan Çağlayan, formasına hasret kaldı

17 Ocak'taki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Oğulcan Çağlayan iyileştikten sonra Tahkim'den gelen 3 maçlık cezayla formasından uzak kaldı.



Kayseri maçında kadroda yer almayan ve 2 aydır oynamayan Oğulcan, eski takımı Rize'ye karşı forma giymek için idmanlarda hırslı bir görüntü sergiliyor.



TERİM: "GÜZEL ŞEYLER DÜŞÜNÜYORUM"



Fatih Terim'in Kayserispor maçı öncesi, "Oğulcan'ın 4 senelik mukavelesi var. Uzun süre bizde olacak bir oyuncu. Onla ilgili güzel şeyler düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



