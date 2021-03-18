Oğulcan Çağlayan, formasına hasret kaldı

Oğulcan, eski takımı Rize'ye karşı forma giymek için idmanlarda hırslı bir görüntü sergiliyor..

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Oğulcan Çağlayan, formasına hasret kaldı
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18 Mart 2021 10:57
Oğulcan Çağlayan
Oğulcan Çağlayan
Galatasaray
17 Ocak'taki Beşiktaş derbisinde sakatlanan Oğulcan Çağlayan iyileştikten sonra Tahkim'den gelen 3 maçlık cezayla formasından uzak kaldı.

Kayseri maçında kadroda yer almayan ve 2 aydır oynamayan Oğulcan, eski takımı Rize'ye karşı forma giymek için idmanlarda hırslı bir görüntü sergiliyor.

TERİM: "GÜZEL ŞEYLER DÜŞÜNÜYORUM"

Fatih Terim'in Kayserispor maçı öncesi, "Oğulcan'ın 4 senelik mukavelesi var. Uzun süre bizde olacak bir oyuncu. Onla ilgili güzel şeyler düşünüyorum." ifadelerini kullandı. 



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