Oğulcan Çağlayan, Feghouli'ye rakip oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'la ilgili olarak sürpriz bir hamle yaptı.

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Oğulcan Çağlayan, Feghouli'ye rakip oldu
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06 Eylül 2020 13:02
Galatasaray forması giymek için Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan idmanlarda dikkat çekici bir performans göstermesine rağmen henüz Mbaye Diagne ve Radamel Falcao'yu kesemedi.

Genç oyuncu, forvet hattında hali hazırda üçüncü sırada yer alırken Terim'den sürpriz bir hamle geldi.

Oğulcan'ı sağ açık olarak Sofiane Feghouli'nin yerinde denemeye başladı ve o bölgede de ciddi bir rekabet olacak gibi görünüyor.



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