Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a gidiyor

DeAndre Yedlin, Luyindama, Atalay Babacan ve Aytaç Kara ile yollarını ayıran Galatasaray'da bir ayrılık daha kapıda...

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Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a gidiyor
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08 Şubat 2022 13:43
Galatasaray'da transferin son gününde sürpriz bir ayrılık geliyor. Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, sarı kırmızılılardan Oğulcan Çağlayan'ın transferini son aşamaya getirdi.

Eyüpspor'da sezon sonuna kadar kiralık oynaması bekleyen Oğulcan'ın transferinin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray'da toplam 9 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 450 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi

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