Oğulcan Çağlayan, Eyüpspor'a gidiyor

Galatasaray'da transferin son gününde sürpriz bir ayrılık geliyor. Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor, sarı kırmızılılardan Oğulcan Çağlayan'ın transferini son aşamaya getirdi.
Eyüpspor'da sezon sonuna kadar kiralık oynaması bekleyen Oğulcan'ın transferinin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray'da toplam 9 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 450 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi
Eyüpspor'da sezon sonuna kadar kiralık oynaması bekleyen Oğulcan'ın transferinin kısa süre içerisinde noktalanması bekleniyor.
Bu sezon Galatasaray'da toplam 9 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 450 dakika sahada kalırken gol ya da asist katkısı veremedi