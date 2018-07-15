Oğulcan Çağlayan Avrupa hedefi

Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan, takımın belli bir seviyeye gelmesi noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.Çaykur Rizesporlu futbolcular Oğulcan Çağlayan ile Mehmet Uslu, takımlarının Erzurum'da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:"Burada 3. yılım ve kemik bir kadro var. İnşallah biz de bu takımın ligde kalması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Küme düşme değil, orta seviyelerde yer alma ya da UEFA Avrupa Ligi'ne gitme yolunda katkı sağlayacağız. Daha 17 yaşında Süper Lig'de oynamıştım ve tekrar aynı ligde mücadele edeceğim için çok mutluyum. İlk defa geçen sene alt ligde oynadım. Şimdi kalite arttı ve biz de bireysel becerilerimizi daha çok artırıyoruz. Süper Lig'de oynamayı çok özledim ve bu sene adımdan söz ettireceğime çok eminim."Alt liglerde mücadele etmenin birtakım sıkıntıları olduğunu anlatan Oğulcan Çağlayan, Süper Lig'de futbolun daha profesyonel oynandığını dile getirdi.Oğulcan, Süper Lig'in taraftar kitlesi ve kalitesi açısından iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:"Alt lig daha zor ve karmaşık. Çünkü deplasmanlarda küçük soyunma odaları, kötü saha şartları ve amatör ruh var. Bunlara alışmak kolay değil. Takımdaki oyuncular yerlerinden çıkarak diğer oyunculara yardım etmek zorunda kalıyor. Ancak Süper Lig'de daha profesyonel bir ruh var ve herkes kendi işini yapıyor. Süper Lig, futbolu biraz daha fazla bilenlerin olduğu bir lig. Bu yüzden bir yıl ara verdiğim Süper Lig'in başlaması için sabırsızlanıyorum."Çaykur Rizespor'un deneyimli futbolcusu Mehmet Uslu da Süper Lig'de kalıcı bir takım olmak istediklerini ifade etti.Mehmet Uslu, geride kalan sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olduklarını hatırlatarak, "Yeni çıkan takımlar için Süper Lig'de kalıcı olmak kolay değil. Bunun için yapılacak takviyelerle adımlarımızı sağlam atmak istiyoruz. Çünkü Süper Lig'de tutunmak kolay olmuyor."