Haber Tarihi: 12 Mayıs 2023 13:39 - Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 13:39

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı nedir, ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin sürecin 18 Mayıs'ta başlayacağını, 30 Mayıs-9 Haziran'da başvuruların alınacağını, 19 Kasım'da yapılacak sınavın sonuçlarının 24 Kasım'da açıklanacağını bildirdi. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı nedir, ne zaman?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı nedir, ne zaman?
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NTV'ye katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni öğretmen ataması olacak mı? Mülakat olacak mı? sorularını yanıtlayan Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için sürecin hangi tarihte başlayacağını da paylaştı. Peki, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı nedir, ne zaman?

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NEDİR, NE ZAMAN?

 Bakan Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'na ilişkin takvimin belli olduğunu belirterek, "18 Mayıs tarihi itibarıyla süreç başlıyor, 30 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında başvuruları alacağız. 17 Temmuz-8 Eylül arasında eğitimler olacak. 19 Kasım'da sınavı yapacağız ve sonuçları geçen sene olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız." bilgisini verdi.
Özer, şu anda 91 bin 601 öğretmenin uzman öğretmenliğe başvurma potansiyeli bulunduğunu, bu öğretmenlerin 10 bin 60'ının yüksek lisans yaptıkları için sınavdan muaf tutulacağını söyledi. Başöğretmenliğe başvurma potansiyeli olan öğretmen sayısının ise 6 bin 986 olduğunu belirten Özer, bu öğretmenlerden 11'inin doktorasını yaptığı için sınavdan muaf tutulacağını bildirdi.

KIDEM ŞARTI İNİYOR

Mevcut kanuni düzenlemeye göre uzman öğretmen olabilmek için 10 yıllık kıdem şartı bulunduğunu hatırlatan Özer, "Bunun biraz daha düşürülmesi, 5 yıla indirilmesiyle ilgili çalışmayı tamamladık. Uzman öğretmenler de artık 10 yıl değil, 5 yıl içerisinde bu sürece tabi olacaklar." dedi.

Özer, kıdem yılı 20 yıl ve üzerine ulaşmış uzman öğretmenlerin, başöğretmen olabilmek için gerekli olan 10 yıllık bekleme süresinden muaf tutulacaklarını belirterek, "Bununla ilgili kanuni değişiklik hazırlıklarımız zaten tamamlandı. Yaşadığımız acı deprem sürecinden dolayı kesintiye uğramıştı. İnşallah yeni Meclis oluştuktan sonra Meclise gönderilecek." açıklamasında bulundu.

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