Öğretmenler gününe özel resimler, görseller HD (FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP İÇİN)

Öğretmenler günü aramaları gündeme oturmuş durumda ve öğretmenler günü için şiirler, yazılar, resimler, görseller paylaşılıyor. Öğretmenler Günü için yapılan araştırmalarda Öğretmenler günü bugün mü, Öğretmenler günü resmi tatil mi, Öğretmenler günü hediyesi, öğretmenler gününe özel resimler görseller, Öğretmenler günü ne zaman bugün mü? aramaları yapılıyor.Türkiye'de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.Öğretmenler Günü ŞiirleriA'dan başlar aydınlık,Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dekYeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,Yeryüzü ile el ele öğretmenGöz gözdür o, uzakları görürüzAğızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hepÇizer büyük değirmisiniUç olur da gergele öğretmen.Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşaBırakılmış göğün kıyısına bırakılmış83 toprak ev, 83 acı duman,Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlıkKurtulacağız, el ayak kurtulacağız,Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.Bir ışık, bir ışık daha,Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşürNice istemeseler de, nice önleseler de,Uyandırır toplumunuİyiye, doğruya, güzele öğretmen.Bilgi demetleri sun, yine bana,Yine yalçın dağlar ötesinden gel...Işık saç, erdem ver, sisli dünyama,Yine altın çağlar ötesinden gel...Aydınlığa giden sonsuz yollardan,Tomurcuklar açan yeşil dallardan,Bahçedeki taze, solmaz güllerden,Baharlarla bağlar ötesinden gel...Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan,Uzat maviliği şeffaf saraydanBuketler dererek bize uzaydan,Göklerden al tuğlar ötesinden gel.Milletime doğan şafaklarla şen,Şehitler yatağı topraklarla sen,Irkıma şen veren bayraklarla senTarihler, otağlar ötesinden gel....Süleyman ÖZBEKSANATKARAl, işte boyalarımBir resim yap bana,K,ğıdı kocaman olsun...Bir manzara çiz Anadolu'danŞöyle güzel bir manzaraSeyrine doyum olmasın...Dünyamı karartanKara bulutları çizme sakın!Önce, güneşi yapEn üst köşeye;Aydınlatıcı olsun,Sıcaklık versin gönüllere...Ön pl,ndaBir çoban görünsün;Yaslamış sırtınıUlu bir çınar ağacına.Kavalını da ver elineYanık yanık çalsınBizim türkülerden...ÇıngıraklıKınalı koyunları,Kuzuları da yap tabi.Gönüllerde sevgiyi yeşertenÇimenleri de boya.Sümbülleri, nergisleri de çizKörpe çocuklar misali...Bir dere aksın yan taraftanBeyaz köpüklü,Suları serinletici olsunYeşertsin tohumları...Sonra;Uzaklarda görünenBir köy olsun,Bizim köyümüz.Evleri görünsün; SANATKARAL, işte boyalarımBir resim yap bana,K,ğıdı kocaman olsun...Bir manzara çiz Anadolu'danŞöyle güzel bir manzaraSeyrine doyum olmasın...Dünyamı karartanKara bulutları çizme sakın!Önce, güneşi yapEn üst köşeye;Aydınlatıcı olsun,Sıcaklık versin gönüllere...Ön pl,ndaBir çoban görünsün;Yaslamış sırtınıUlu bir çınar ağacına.Kavalını da ver elineYanık yanık çalsınBizim türkülerden...ÇıngıraklıKınalı koyunları,Kuzuları da yap tabi.Gönüllerde sevgiyi yeşertenÇimenleri de boya.Sümbülleri, nergisleri de çizKörpe çocuklar misali...Bir dere aksın yan taraftanBeyaz köpüklü,Suları serinletici olsunYeşertsin tohumları...Sonra;Uzaklarda görünenBir köy olsun,Bizim köyümüz.Evleri görünsün;kerpiçten.Okulunu da çiz;Bacası ak tüten...Ve,Bir yol çizArkadaki dağların ta yücesineAydınlık olsun...Eline sağlık öğretmenim,Ne kadar da güzel oldu!..Olmasaydı bu çizgiler,Boş k,ğıt neye yarardı!..Ya ben;Ya bendeki çizgilerin öğretmenim;Bilginin,Gerçeğin,SevgininSolmayacak çizgileri.Ya onlar olmasaydı,Ben; manzarasızBoş resim k,ğıdı gibiBir hiç olurdum...Devam et öğretmenim:Tükenmesin hiç kalemin,Tükenmesin nefesin.Gönlümün ta derinliklerindeYücelerden yücesin...Bir k,ğıda,Bir kendime bakıyorum.Başkalarını bilmem ama,Dünyanın en büyük sanatk,rıİnan sensin...Hüseyin KULAKSIZBEN ÖĞRETMENİMDoğuda, batıda benim izlerim,Güneyde,kuzeyde benim özverim.Dağlar yol versin,ister vermesin,Dağı,taşı deler yine giderim.Devletin çatısı benim eserim,Ata'mın dediği yolda giderim.Anamdan,babamdan hatta kendimden,Bizleri kurtaran eli severim.İster bozkır olsun,isterse çorak,Orası bir vatan,kutsal bir durak.Işığı yakmaktır, benim görevim,Bizlere yakışmaz,geride durmak.Ayfer TOMRUKSEVGİLİ ÖĞRETMENİMSevgisinin sonu yok,Kalbinin şefkati çok,Gönlü büyük, gözü tok,Sevgili öğretmenim.Bilgisi ışık saçar,Sözleri gönül açar,Ruhum sevinçen uçar,Sevgili öğretmenim.Bekliyoruz yolunu,Sardık sağla solunu,Uzat bize kolunuSevgili öğretmenim.Toplandık dizi, dizi,Sev, okşa hepimizi,Sensin okutan bizi,Sevgili öğretmenim.Doğru yol gösterirsin,Okutur, eğitirsin,Bize bilgi verirsin,Sevgili öğretmenim.Seni candan severiz,Saygı duyar överiz,Ellerinden öperiz,Sevgili öğretmenim!..Ali Osman ATAKKöy öğretmenleriYurdumuz uçsuz bucaksız,Gökte yıldız kadar köylerimiz var.Ama uzak, ama harap, ama garipsi..Alın benim gönlümden de o kadar.Uzak köylerimizde kuşlar gibiHer sabah çocuklar size uçar.Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç..Alın benim gönlümden de o kadar.Siz kara göklerin yıldızları,Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..Alın benim gönlümden de o kadar.Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar!Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmezseniz,Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır,Köylere ışık iletmezseniz.Dağlara, vadilere, ovalaraTesbihler gibi saçılmış köyler,Rüzgara karşı bir bayrak,Sevinçle türküsünü söyler.Sevinçle türküsünü söylerBir idare lambası küçük, solgun.En azından üçyüz pare damUmudu en azından üçyüz çocuğun.Ve onlar saçları uzamış,Çatlak ellerinde çıkınları,Üç saat, dört saat ötelerdenYorgundur, sessizdir akınları.Ve onlar, yıldızlar gibiGözleri ışıl ışıl yananlar.Oyuncak için değil, kağıt, kalemKitap için gizlice ağlayanlar.Ve onlar aşıktan bilya,Sopadan at yapanlar.Kurt yavruları gibi, kuzular gibiDağ başlarını çınlatanlar.Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malzgirt'te doğanlar,Bütün bunları düşünmelisiniz.Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekliKağnılarla, arabalarla, kamyonlarlaAkıp köylere gitmelisiniz!Yurdumuza ışık iletmelisiniz...(Cahit Külebi)Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.Öğretmenler Günü ülkemizde 24 Kasım'da kutlanıyor.Bu sene Öğretmenler Günü hafta sonu cumartesi gününe denk geliyor. Okullarda etkinlikler cuma 23 Kasım Cuma günü ya da 26 Kasım Pazartesi günü yapılacak.Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bu sene Öğretmenler Günü hafta sonu cumartesi gününe denk geliyor. Okullarda etkinlikler cuma 23 Kasım Cuma günü ya da 26 Kasım Pazartesi günü yapılacak.Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.Bütün gün okulda görev yapan ve zaman zaman eğitim odaklı kullandıkları telefonlarının şarj problemi için powerbank yani harici şarj cihazları hediye olarak tercih edilebilecek. Öğretmeninize harici şarj cihazı hediyesini dilerseniz ismine özel tasarımlarla da süsleyebilirsiniz.Bu ürünün fiyatları piyasada değişkenlik göstermekle birlikte, ortalama 60 liraya temin edilebilir.Öğretmeniniz gündelik hayatta iletişim kurduğu bireylerden aldığı kartvizitleri saklamak için özel bir alana ihtiyaç duyabilir. İşte, tam bu noktada öğretmeninizin bu ihtiyacını karşılamak için kartvizitlik hediye edebilirsiniz. Üstelik bu kartvizitliğin üzerine isim yazdırarak öğretmenininize kendisini daha da özel hissettirebilirsiniz.Bu ürünün fiyatları piyasada 30 lira civarında olmaktadır.Hemen hemen her yeterlilik eğitiminin ardından verilen sertifikalar, çoğu kişinin evinde ya da iş yerinde baş köşede çerçeveli bir şekilde durmaktadır. Her ne kadar öğretmeninizin bu ihtiyacı olmadığını bilseniz de güzel bir jest olarak en iyi öğretmen sertifikasını hediye olarak değerlendirebilirsiniz.Bu hediyenin size maliyeti 30-35 liraya tekabül edebilir.24 Kasım öğretmenler günü hediye önerileriŞüphesiz akıllı telefonlar hayatımıza girdi gireli vazgeçilmezlerimizin arasında ilk sırayı elde etmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerimizin kullandığı telefon modeline göre özel tasarımlı bir kılıf yaptırabilir ve 24 Kasım'da hediye olarak sunabiliriz.Bu hediyenin maliyeti size 30 ile 40 TL arasında olacaktır.Öğretmenler Gününde tatil var mı sorusu sıklıkla soruluyor ve bu konuda araştırmalar yapılıyor. 24 Kasım'da idrak edilecek Öğretmenler Günü'nde resmi tatil olup olmadığına ilişkin merak edilen bilgiler resmiyet kazandı. Öğretmenler Günü'nde resmi tatil olmayacak ve okullar ile resmi daireler açık olacaktır.