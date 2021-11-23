Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanıyor ve öğretmenlerimiz için en güzel ve hissi duyguların yaşandığı bir gündür. Bu önemli günde öğrenciler, öğretmenlerinin kendilerine hayat boyu yol gösterdiği anlata teşekkür etmek ve minnet duygularını bildirmek için şiirler okuyup çiçek takdim ederler.
Bugün öğretmenler günü aramaları gündeme oturmuş durumda ve öğretmenler günü için şiirler, yazılar, resimler, görseller paylaşılıyor. Öğretmenler Günü için yapılan araştırmalarda Öğretmenler günü bugün mü, Öğretmenler günü resmi tatil mi, Öğretmenler günü hediyesi, öğretmenler gününe özel resimler görseller, Öğretmenler günü ne zaman bugün mü? aramaları yapılıyor.
NEDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLANIYOR, NEDİR?
Türkiye'de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.
Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER
Öğretmenler Günü Şiirleri A'dan başlar aydınlık, Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen. Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir, Yeryüzü ile el ele öğretmen Göz gözdür o, uzakları görürüz
Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.
Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep Çizer büyük değirmisini Uç olur da gergele öğretmen. Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış 83 toprak ev, 83 acı duman, Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız, Bir okul yapıla, bir gele öğretmen. Bir ışık, bir ışık daha, Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür Nice istemeseler de, nice önleseler de, Uyandırır toplumunu İyiye, doğruya, güzele öğretmen.
24 KASIM EN ÖZEL ŞİİRLER
Bilgi demetleri sun, yine bana, Yine yalçın dağlar ötesinden gel... Işık saç, erdem ver, sisli dünyama, Yine altın çağlar ötesinden gel...
Aydınlığa giden sonsuz yollardan, Tomurcuklar açan yeşil dallardan, Bahçedeki taze, solmaz güllerden, Baharlarla bağlar ötesinden gel...
Fecri müjdeleyen yıldızdan, aydan, Uzat maviliği şeffaf saraydan Buketler dererek bize uzaydan, Göklerden al tuğlar ötesinden gel.
Milletime doğan şafaklarla şen, Şehitler yatağı topraklarla sen, Irkıma şen veren bayraklarla sen Tarihler, otağlar ötesinden gel....
Süleyman ÖZBEK
SANATKAR
Al, işte boyalarım Bir resim yap bana, K,ğıdı kocaman olsun... Bir manzara çiz Anadolu'dan Şöyle güzel bir manzara Seyrine doyum olmasın... Dünyamı karartan Kara bulutları çizme sakın! Önce, güneşi yap En üst köşeye; Aydınlatıcı olsun, Sıcaklık versin gönüllere... Ön pl,nda Bir çoban görünsün; Yaslamış sırtını Ulu bir çınar ağacına. Kavalını da ver eline Yanık yanık çalsın Bizim türkülerden... Çıngıraklı Kınalı koyunları, Kuzuları da yap tabi. Gönüllerde sevgiyi yeşerten Çimenleri de boya. Sümbülleri, nergisleri de çiz Körpe çocuklar misali... Bir dere aksın yan taraftan Beyaz köpüklü, Suları serinletici olsun Yeşertsin tohumları... Sonra; Uzaklarda görünen Bir köy olsun, Bizim köyümüz. Evleri görünsün; kerpiçten. Okulunu da çiz; Bacası ak tüten... Ve, Bir yol çiz Arkadaki dağların ta yücesine Aydınlık olsun... Eline sağlık öğretmenim, Ne kadar da güzel oldu!.. Olmasaydı bu çizgiler, Boş k,ğıt neye yarardı!.. Ya ben; Ya bendeki çizgilerin öğretmenim; Bilginin, Gerçeğin, Sevginin Solmayacak çizgileri. Ya onlar olmasaydı, Ben; manzarasız Boş resim k,ğıdı gibi Bir hiç olurdum... Devam et öğretmenim: Tükenmesin hiç kalemin, Tükenmesin nefesin. Gönlümün ta derinliklerinde Yücelerden yücesin... Bir k,ğıda, Bir kendime bakıyorum. Başkalarını bilmem ama, Dünyanın en büyük sanatk,rı İnan sensin...
Hüseyin KULAKSIZ
BEN ÖĞRETMENİM
Doğuda, batıda benim izlerim, Güneyde,kuzeyde benim özverim. Dağlar yol versin,ister vermesin, Dağı,taşı deler yine giderim.
Devletin çatısı benim eserim, Ata'mın dediği yolda giderim. Anamdan,babamdan hatta kendimden, Bizleri kurtaran eli severim.
İster bozkır olsun,isterse çorak, Orası bir vatan,kutsal bir durak. Işığı yakmaktır, benim görevim, Bizlere yakışmaz,geride durmak.
Ayfer TOMRUK
SEVGİLİ ÖĞRETMENİM
Sevgisinin sonu yok, Kalbinin şefkati çok, Gönlü büyük, gözü tok, Sevgili öğretmenim.
Bilgisi ışık saçar, Sözleri gönül açar, Ruhum sevinçen uçar, Sevgili öğretmenim.
Bekliyoruz yolunu, Sardık sağla solunu, Uzat bize kolunu Sevgili öğretmenim.
Doğru yol gösterirsin, Okutur, eğitirsin, Bize bilgi verirsin, Sevgili öğretmenim.
Seni candan severiz, Saygı duyar överiz, Ellerinden öperiz, Sevgili öğretmenim!..
Ali Osman ATAK
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ İÇİN ÖZEL ŞİİRLER
Öğretmen
A'dan başlar aydınlık,
Bir taş koyar bütün yapılarda temele öğretmen.
Soluğudur düşüncenin buğdaydan yalaza dek
Yeryüzünde ne varsa ondan gelmedir,
Yeryüzü ile el ele öğretmen
Göz gözdür o, uzakları görürüz
Ağızdır o, türkü söyleriz haykırırız günlerden.
Ulaşırız erdem üstüne, gelecekler üstüne biz hep
Çizer büyük değirmisini
Uç olur da gergele öğretmen.
Hey hey, burası bir dağ köyü, kurda kuşa
Bırakılmış göğün kıyısına bırakılmış
83 toprak ev, 83 acı duman,
Çoluğuyla, çocuğuyla 415 karanlık
Kurtulacağız, el ayak kurtulacağız,
Bir okul yapıla, bir gele öğretmen.
Bir ışık, bir ışık daha,
Gecelerin içindeki ejderlerle dövüşür
Nice istemeseler de, nice önleseler de,
Uyandırır toplumunu
İyiye, doğruya, güzele öğretmen.
(Fazıl Hüsnü Dağlarca)
Köy öğretmenleri
Yurdumuz uçsuz bucaksız,
Gökte yıldız kadar köylerimiz var.
Ama uzak, ama harap, ama garipsi..
Alın benim gönlümden de o kadar.
Uzak köylerimizde kuşlar gibi
Her sabah çocuklar size uçar.
Ama küçük, ama büyüyen, ama güleç..
Alın benim gönlümden de o kadar.
Siz kara göklerin yıldızları,
Işıtın yurdumuzu sabaha kadar!
Ama düşe kalka, ama yiğit, ama umutlu..
Alın benim gönlümden de o kadar.
Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malazgirt'te doğanlar!
Malazgirt'e, Çemişkezek'e, Patnos'a gitmezseniz,
Çocuklarınız öksüz kalır, yetim kalır,
Köylere ışık iletmezseniz.
Dağlara, vadilere, ovalara
Tesbihler gibi saçılmış köyler,
Rüzgara karşı bir bayrak,
Sevinçle türküsünü söyler.
Sevinçle türküsünü söyler
Bir idare lambası küçük, solgun.
En azından üçyüz pare dam
Umudu en azından üçyüz çocuğun.
Ve onlar saçları uzamış,
Çatlak ellerinde çıkınları,
Üç saat, dört saat ötelerden
Yorgundur, sessizdir akınları.
Ve onlar, yıldızlar gibi
Gözleri ışıl ışıl yananlar.
Oyuncak için değil, kağıt, kalem
Kitap için gizlice ağlayanlar.
Ve onlar aşıktan bilya,
Sopadan at yapanlar.
Kurt yavruları gibi, kuzular gibi
Dağ başlarını çınlatanlar.
Çemişkezek'te, Patnos'ta, Malzgirt'te doğanlar,
Bütün bunları düşünmelisiniz.
Yüce ırmaklar gibi sessiz, sürekli
Kağnılarla, arabalarla, kamyonlarla
Akıp köylere gitmelisiniz!
Yurdumuza ışık iletmelisiniz...
(Cahit Külebi)
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ NİÇİN KUTLANIR?
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL İLAN EDİLDİ Mİ?
Öğretmenler Günü ülkemizde 24 Kasım'da kutlanıyor. Bu sene Öğretmenler Günü hafta sonu cumartesi gününe denk geliyor. Okullarda etkinlikler cuma 23 Kasım Cuma günü ya da 26 Kasım Pazartesi günü yapılacak.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN KUTLANIR?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ EN GÜZEL PAYLAŞIMLAR
Bütün gün okulda görev yapan ve zaman zaman eğitim odaklı kullandıkları telefonlarının şarj problemi için powerbank yani harici şarj cihazları hediye olarak tercih edilebilecek. Öğretmeninize harici şarj cihazı hediyesini dilerseniz ismine özel tasarımlarla da süsleyebilirsiniz.
Bu ürünün fiyatları piyasada değişkenlik göstermekle birlikte, ortalama 60 liraya temin edilebilir.
Öğretmeniniz gündelik hayatta iletişim kurduğu bireylerden aldığı kartvizitleri saklamak için özel bir alana ihtiyaç duyabilir. İşte, tam bu noktada öğretmeninizin bu ihtiyacını karşılamak için kartvizitlik hediye edebilirsiniz. Üstelik bu kartvizitliğin üzerine isim yazdırarak öğretmenininize kendisini daha da özel hissettirebilirsiniz.
Bu ürünün fiyatları piyasada 30 lira civarında olmaktadır.
24 Kasım öğretmenler günü hediye önerileri
Hemen hemen her yeterlilik eğitiminin ardından verilen sertifikalar, çoğu kişinin evinde ya da iş yerinde baş köşede çerçeveli bir şekilde durmaktadır. Her ne kadar öğretmeninizin bu ihtiyacı olmadığını bilseniz de güzel bir jest olarak en iyi öğretmen sertifikasını hediye olarak değerlendirebilirsiniz.
Bu hediyenin size maliyeti 30-35 liraya tekabül edebilir.
24 Kasım öğretmenler günü hediye önerileri
Şüphesiz akıllı telefonlar hayatımıza girdi gireli vazgeçilmezlerimizin arasında ilk sırayı elde etmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerimizin kullandığı telefon modeline göre özel tasarımlı bir kılıf yaptırabilir ve 24 Kasım'da hediye olarak sunabiliriz.
Bu hediyenin maliyeti size 30 ile 40 TL arasında olacaktır.