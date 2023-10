Öğretmenler Günü 5 Ekim mi, 24 Kasım mı 2023 | 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ne zaman?

Öğretmenler Günü hem 5 Ekim hem de 24 Kasım tarihlerinde kutlanması dolayısıyla tarihçesi merak edilen günlerden olmaktadır. Ülkemizde her yıl çeşitli etkinliklerle 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, uluslararası düzeyde ise 5 Ekim tarihinde ihya edilmektedir. Peki, Öğretmenler Günü neden hem 24 Kasım hem de 5 Ekim tarihinde kutlanır? İşte, her iki tarih hakkında merak edilen detaylarTürkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.Türkiye'de 1981'den beri, her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanıyor.24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" ünvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu ünvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayınlanması ile resmileşmişti.Atatürk'ün 100. doğum yıldönümü olan 1981'de, "başöğretmen" olduğu günün ülke çapında Öğretmenler Günü olarak kutlanmasına karar verildi.Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.Kutlama, 5 Ekim 2020'de resmi Açılış Töreni ile başlayacak ve ardından UNESCO Öğretmenlerin Etkililiği için 6. Baskı Hamdan Ödülü'nün Ödül Töreni ile başlayacak. Hafta boyunca dünya çapında etkinlikler planlanmaktadır. Resmi kapanış töreni, 12 Ekim'de ortak bir Dünya Öğretmenler Günü ve Mobil Öğrenme Haftası oturumuyla gerçekleştirilecek. Etkinlik, COVID-19 sırasında öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mentorluk için yenilikçi teknoloji kullanımına odaklanacak.Dünya Öğretmenler Günü, başarıları değerlendirmek, öğretmenlerin karşılaştığı zorluklar ve küresel eğitim hedeflerine ulaşmada öğretmenlerin rolü hakkında farkındalık yaratmak için her yıl kutlanmaktadır.