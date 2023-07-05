Öğretmen maaşı 2023: Temmuz uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Gardiyan maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile polis maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Gardiyan 2023 temmuz polis maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni Gardiyan maaşı kaç TL yapılacak?TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 oranında artacak.Uzman Öğretmen 1/4Mevcut maaş: 18.246Zam oranı: 17.55Yeni maaş: 21.448Öğretmen 1/4Mevcut maaş: 15.793Zam oranı: 17.55Yeni maaş: 18.564AKP Grup Başkanı Abdullah Güler memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz.En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor.Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.İşçi ve Bağ-Kur emeklinin zam oranı teklifte yok.En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok."