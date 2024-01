Öğretmen karne görüşü (1 dönem 1,2,3,4,5. Sınıf 2024)

Okullarda karne dağıtımı 1. dönemin sonunda yapılacak. Takdir, Teşekkür belgesi ve Onur belgesi alacak öğrenciler için tebrik mesajları yazılırken daha az başarılı öğrenciler için ise motive sözleri karnelerde yerini alacak. Öğretmenler, karne görüş bölümünde yazabilecekleri İlkokul, ortaokul ve lise kademesine uygun örnek sözleri araştırıyor. Öğretmen görüşü bölümünde ne yazacağı konusunda fikri olmayan öğretmenler ise örnek yazılardan ilham alacak. Öğrencileri aileleri ile birlikte en fazla tanıyan öğretmenlerin kullandıkları sözler öğrenciler için ayrıca önemli olacak. İşte, başarılı ve başarısız öğrenciler için karne görüşleri



ÖĞRETMEN ÖRNEK KARNE GÖRÜŞÜ 1. DÖNEM



• En güzel hedeflere ulaşman dileklerimle

• Hedeflerini yüksek tut ve sen olmaya devam et. İyi tatiller.

• Seni ve aileni tebrik ederim. Her şey gönlünce olsun.

• Ders içi ve ders dışındaki davranışlarınla beni çok mutlu ettiğin için teşekkür ederim.

• Tebrik eder bu başarılarının bir ömür boyu devam etmesini temenni ederim.

• Terbiyeli çalışkan örnek başarılı bir yılı geride bırakıyorsun. Başarılarının devamını dilerim.

• Her alanda başarılı bir dönem geçirdin ömür boyu hep başarılı olman dileğiyle.

• Sorumluluk sahibi liderlik yönü güçlü çalışkan idealist öğrencimi ve değerli ailesini tebrik ederim.

• Sen her hedefe ulaşabilecek azim ve kararlılığa sahipsin. Seninle gurur duyuyorum.

• Başarını tesadüfe değil çok çalışmana borçlusun. Seni çok tebrik eder başarılarının devamını dilerim.

• Tüm insanlara örnek bir bireysin. Seni takdir ediyor başarılarının devamını diliyorum.

• Gerek davranışların gerekse derslerindeki başarılarınla hep zirvede oldun. Zirveden hiç inmemen dileğiyle

• Yücelmek yücelere gönül vermekle başlar. Sen bunu başarıyorsun. Bu başarılarının devamını dilerim.

• Başarı için plan yapmıyorsanız o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir. Seni planlı ve disiplinli çalışmalarından ötürü kutlarım.

• Derslerde son derece başarılı ve ilgili bu ilgi ve başarının devamını dilerim. Başarılarından dolayı seni kutlarım.

• Belki çok yorulduğun dönemin son gününde karne notların seni dinlendirecektir. İlk tebrik eden ben olmak istedim. İyice dinlen ikinci dönem daha iyisini bekliyorum senden.

• Tebrik ederim. Derslerinde çok başarılısın seninle gurur duyuyorum. İleride daha da başarılı olacağına inanıyorum. Başarılarının devam etmesini dilerim.

• Derslerinde göstermiş olduğun başarı ve gayretin için tebrik ediyorum. Ben seni her zaman düzenli ve davranışlarıyla örnek biri olarak tanıdım umarım hayatın boyunca hep başarılı olursun.

• Büyüdüğünde geriye baktığında başarılı bir öğrenci ve seninle her zaman gurur duyan bir öğretmen göreceksin. Dilerim başarın ve güzel bir hayat da seni gelecekte bekliyor olur.

• Derslerindeki başarıların ve örnek davranışların için tebrik ediyorum. Başarmak zor değil çalışmakla her zorluğun üstünden gelebilirsin unutma bunu örnek öğrencim. Başarılar.



BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN



• Verdiğin emeklerin karşılığını aldığın için ben de çok mutlu oldum. İyi tatiller

• Karnendeki iyi notlara baktıkça ne denli daha başarılı olabileceğini görüyorum. Yolun açık olsun.

• Bu şekilde çalışmaya devam edersen hayat hep karşına başarılar çıkaracaktır.

• Başarılarını okumaya da yansıtarak okuma ve yorumlama konusunda da iyi bir öğrenci olmasını dilerim.

• Başarısını ahlakıyla bütünleştirdiği için öğrencimizi tebrik ederim. Başarılarının devamını dilerim.

• Tebrik ederim. Zeki ve çalışkansın arkadaşlarınla iyi geçiniyorsun. Başarılarının artarak devam etmesini dilerim.

• Göstermiş olduğun gayretten dolayı seni kutluyor senin daha büyük başarılar kazanmanı diliyorum.

• Davranışlarıyla arkadaşlarına örnek olan öğrencimiz okuma yorumlama konuşma gibi alanlarda da başarılı bir öğrenci. Tebrik ediyorum.

• Derslerde gösterdiğin üstün gayret ve performansından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devam etmesini dilerim.

• Başarılı çalışmalarının devamını dileyerek takdirlerimi sunuyorum. Böyle çalışmaya devam edersen ileriki hayatında hedeflerine ulaşabileceğine eminim.

• Son derece başarılı geçen ilk dönem için seni tebrik ediyorum. Umarım ikinci dönem daha da iyi olursun. Senden daha fazlasını bekliyorum.

• Yıllarca solmayan Kenya gülleri gibi dönem boyunca başarıların hiç solmadı. Artık dinlenme vakti. Daha başarılı olacağını düşündüğüm ikinci döneme iyice dinlenmiş olarak gelmeni istiyorum. İyi tatiller.



ORTA SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN



• Tatlı yavrum biraz daha gayretle daha başarılı olacağına inanıyor öpüyorum.

• Daha başarılı olabilecek bir öğrenci çalışmalarını iyi planlamalı ve daha çok okuma yazma çalışmaları yapmalı.

• Adım adım tırmandığın bu yolda başarısızlık yoktur. Fırsata dönüşen engeller vardır. Yola devam

• Başarı için her şey gereklidir ama bunların en önemlisi kendine güvendir. Senin çok başarılı olacağına olan inancım tamdır.

• Hiçbir şey insanı kendi başarıları kadar motive edemez. Başarılarının motiveni artırması dileğiyle

• Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum.

• Günlük okumayı daha düzenli hale getirdiği ölçüde Türkçe dersindeki başarısını daha da artıracaktır.

• Hedefine ulaşmak için istemenin esrarına kavuşman gerekiyor. Biraz daha gayreti arttırıp kendine daha yüksek hedefler koyarak bu işe başlayabilirsin.

• Son üç haftada göstermiş olduğun performansın ömür boyu seninle olmasını diliyorum. Unutma başarının sırrı kesinlikle çalışmaktır.

• Tatlım derslerinde göstermiş olduğun başarıdan ve örnek davranışlarından dolayı tebrik ederim biraz daha çalışırsan daha başarılı olacağına inanıyorum. Başarılar.

• Zekisin fakat derslerine az çalışıyorsun canım biraz gayret ederek daha başarılı olacağına inanıyorum ömür boyu mutluluk ve başarı diliyorum. Başarılar.

• Canım benim! Derslerinde göstermiş olduğun başarıdan ve örnek davranışlarından dolayı tebrik ederim ama biraz daha gayret etmelisin umarım ömür boyu başarılı olursun. Başarılar.

• Başarılı olmak ve bir yerlere gelmek için çaba sarf ediyor. Çalışmalarını planlayarak arttırırsa ve düzenli okuma yaparsa yorum gücünü geliştirerek daha başarılı olabilir.

• Derslerinde göstermiş olduğun başarılarından dolayı seni kutluyorum. Daha iyisi de olabilirdi. Tatilde iyice dinlen ve başarılarını artırma kararlılığıyla dön. Neden daha iyisi olmasın.

• Gayretli zeki ve başarılı bir öğrencisin fakat hayatta her şey insanın istediği gibi olmayabilir. Hayatın güzelliklerini görüp mutlu olmasını bilmelisin. Mutluluklar senin olsun.

• Bir geçen dört aya bir de karne notlarına baktığımızda durumunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fakat önünde daha iyi olan arkadaşların var. Onlar kadar başarılı olmak senin elinde. İkinci dönem senden bunu bekliyorum.

• Hataların ve başarılarınla bir dönemi geride bıraktın. Şimdi dinlenme vakti. İkinci dönem daha iyi yerlerde olmanı bekliyorum. Sen de yapabileceğini biliyorsun. Yeter ki iste.



DÜŞÜK SEVİYEDEKİ ÖĞRENCİLER İÇİN



• Davranışlarındaki olumlu tutumun derslerine de yansımasını dilerim. İyi tatiller dilerim

• Planlı çalışmaya ihtiyacı var. Henüz olması gereken seviyeye ulaşamadı. Umarım gayretini biraz daha arttırır.

• Hedef belirleyerek çalışmalarına başlar ve planlı olarak çalışır okuryazarsa başarılı olabilir.

• Derslerinde göstereceğin biraz çaba başarını arttıracaktır tatlım sana inanıyorum ve sen bunu yapabilirsin. Başarılar.

• Okuma yazmandaki başarının gayretine de yansıması temennisiyle. Daha da gayretli bir öğrenci olmanı dilerim.

• Ödevlerine dikkat etmesi daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.

• Yolun uzun her hareketin çok önemli. Çünkü bir sonraki davranışını etkileyecek. Doğru hareket için yarını bekleme.

• Şu anda gösterdiğin performanstan daha fazlasını gösterebileceğine olan inancımla gayretlerinin artmasını temenni ediyorum

• Başarı grafiğini yükseltmek için biraz daha gayret göstermelisin. Başarıları kazanmak için gayretlerini artırmalısın.

• Zekânı doğru işlerde doğru şekilde kullandığın takdirde önünde hiçbir engel duramayacaktır. Engelleri aşmaya ne dersin.

• Belirli bir seviyeye gelebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birebir çalışmalarında aile desteğine ihtiyacı var.

• Notlarını düzeltmek için ikinci dönem daha çok çalışmalısın ve çarpım tablosunu ezberleyip okumanı hızlandırmalısın. Başarılar.

• Başarı o kadar uzak değil bir elin parmağı kadar yakın. Biraz gayret yapabilirsin. Ben inanıyorum sen de inan canım. Başarılar.

• Geriye doğru attığın adımın daha ileriye gitmek için yapılacak bir hamlenin başlangıcı olarak görüyorum. Adımını attın sıra hamlede.

• Beklentilerimize cevap verebilmesi için daha çok çalışması gerekiyor. Birazcık daha gayretle tüm derslerindeki başarısı artacaktır.

• İnanmak başarmanın yarısı değil hepsidir. İstersen başarabileceğini biliyorum. Bunun için tek yapman gereken planlı ve düzenli çalışmak

• Karnenin iyi olması senin gayretinle olacak. Biraz çalışıp inanırsan sende başarılı olabilirsin ama sürekli susarak bir şey elde edemezsin.

• Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız başlayamazsınız. Senin yapman gereken ilk şey plan ve bu plana uyarak çalışman Başarı kendiliğinden gelecektir.

• İnsan bir şeyi ciddi olarak istemeye görsün hiçbir şey erişilemeyecek kadar yükseklerde değildir. Sen yeter ki iste çok başarılı bir öğrenci olabilirsin.

• İyi karne vermekle değil almakla olur. İyi karne almak istiyorsan biraz çalışman gerekli. Çarpım tablosunu ezberleyip okumanı da hızlandırmalısın. Başarılar.

• Oyun için harcadığın zamanın yarısını derslerine harcasan başarılı olabilirsin unutma başarı o kadar uzak değil sende çalışınca ulaşabilirsin. Başarılar.

• Tatilde karne notlarını ve geçen bir dönemi değerlendirmeni istiyorum. Bence daha iyi olabilirdi. Aynı fikirdeysen iyice dinlen ve başarma azmiyle dön. Bize neler yapabileceğini göster.

• Derslerinde ..ve sebeplerden dolayı gerekli başarıyı gösteremedi. Ödevlerine dikkat etmesi daha çok kitap okuması ve sınıfta öğretmen ders anlatırken daha dikkatli dinlemesi gerekiyor.

• İşte benim karnem diye gurur duymak zor değil. Bu dönem böyle oldu ama ikinci dönem senin de gurur duyacağın notlar alacağına inanıyorum ve unutmadan çarpım tablosunu ezberlemelisin tatlım. Başarılar.

• Bir sene daha geride kaldı. Eksiklerini görmüş olmalısın. Daha başarılı olman için ben yanında olacağım. Yeter ki sen biraz planlı ve düzenli çalışmaya karar ver. Sana güveniyorum

• Sen de görüyorsun ki eksiklerin var. En önemli eksiğin de planlı çalışma dersi iyi dinleme ve anlamadığını sorma konusunda. İkinci dönem bu eksiklerini giderirsen neler başardığına sen bile şaşıracaksın.

• Geçen dört aya ve karne notlarına baktığımda daha iyi olabileceğini görüyorum. Bence bu notlar sana yakışmadı. İkinci dönem daha iyisini bekliyorum senden. Olacak göreceksin. Tabi ki sen de istersen.

• Eksiklerini tamamlaman Ferhat'ın dağı delmesinden daha zor değil. O başardığına göre sen neden başaramayasın? İkinci dönem daha planlı ve düzenli olmanı bekliyorum. Bunlar senin için çok önemli. İstersen başarabilirsin.

• Tatilde iyice dinlenmeni istiyorum. Çünkü ikinci dönem daha başarılı olmanı bekliyorum senden. Eksiklerini gidermek için tatilde konu tekrarı yapabilirsin. Şunu bilmeni istiyorum ki daha başarılı olabilirsin.



