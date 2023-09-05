Haber Tarihi: 05 Eylül 2023 11:04 - Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 11:04

Öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz" diyerek yeni öğretmen atamalarının müjdesini verdi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları

Öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve öğretmen atamaları hakkında açıklamalarda bulundu.
Öğretmen ihtiyacı hakkında net bir açıklama yapamadıklarını belirten Bakan Tekin, rakamların yaklaşık olduğunu ifade etti. Her yıl sonunda okullardaki ders sayısı, öğrenci sayısı, şube sayısı gibi faktörlere göre öğretmen ihtiyacının hesaplandığını dile getirdi. Şu anki net ihtiyaçlarının 68 bin öğretmen olduğunu söyleyen Bakan Tekin, bu rakamın yıl sonunda değişebileceğini ifade etti.

Bakan Tekin, öğretmen ihtiyacını normal koşullarda yetiştiremedikleri için bahar yarıyılının başında yeni atanan öğretmenlerle başlayacaklarını, ekim ayında alınacak öğretmen sayısını ilan edip şubat ayında yeni öğretmenlerin de dahil edileceğini belirtti. Ayrıca, yabancı dil eğitimi, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği gibi alanlarda ihtiyaçlarının olduğunu vurguladı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
öğretmen
Gündem

Diğer Haberler

Öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları Gündem Öğretmen atamaları ne zaman? Ekim 2023 MEB öğretmen atama branşları
Beşiktaş için zor günler kapıda! Beşiktaş Beşiktaş için zor günler kapıda!
Luan Peres'e Rusya'dan talip! Türkiye Transferler Luan Peres'e Rusya'dan talip!
Beşiktaş'ta Amir&Colley işbirliği Beşiktaş Beşiktaş'ta Amir&Colley işbirliği
Beşiktaş, ezeli rakiplerini solladı! Beşiktaş Beşiktaş, ezeli rakiplerini solladı!
Galatasaray'dan takas hamlesi! Türkiye Transferler Galatasaray'dan takas hamlesi!
Fenerbahçe devreye girdi: Donny van de Beek Türkiye Transferler Fenerbahçe devreye girdi: Donny van de Beek
Şenol Güneş'ten transfere veto: 'Muleka kalsın' Türkiye Transferler Şenol Güneş'ten transfere veto: "Muleka kalsın"
Fenerbahçe'de Osayi Samuel mutluluğu Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi Samuel mutluluğu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Erden Timur ikna etti, ayrılmadılar!
2
Galatasaray, Davinson Sanchez'in maliyetini açıkladı
3
Galatasaray, Ndombele'nin mali detaylarını açıkladı
4
Salih Özcan'dan Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı
5
Beşiktaş Eric Bailly'i kadrosuna kattı
6
Galatasaray'ın yeni transferleri Ada'da olay yarattı!
7
Galatasaray'dan takas hamlesi!

SON HABERLER

yukarı ok