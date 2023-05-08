Öğretmen atama taban puanları 2023: Öğretmen kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan 45 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru süreci 6 Mayıs Pazar günü sona erdi. Tercih sonuçları ise e-Devlet sonuç ekranı üzerinden takip edilecek. Sözleşmeli öğretmenlik atamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile tamamlandı. Peki, sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte merak edilen detaylar...AdaletAile ve Tüketici HizmetleriAlmancaArapçaBeden EğitimiBilişim TeknolojileriBiyolojiBiyomedikal Cihaz TeknolojileriBüro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıCoğrafyaÇinceÇocuk Gelişimi ve EğitimiDenizcilik / Gemi YönetimiDenizcilik / Gemi ElektroniğiDenizcilik / Gemi MakineleriDin Kültürü ve Ahlâk BilgisiEl Sanatları Teknolojisi / El SanatlarıEl Sanatları Teknolojisi / NakışElektrik-Elektronik Teknolojisi / ElektrikElektrik-Elektronik Teknolojisi / ElektronikEndüstriyel Otomasyon TeknolojileriFelsefeFen BilimleriFizikFransızcaGazetecilikGeleneksel Türk SanatlarıGemi Yapımı / Gemi İnşaGemi Yapımı / Yat İnşaGıda TeknolojisiGiyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım TeknolojileriGörsel SanatlarGrafik ve Fotoğraf / FotoğrafGrafik ve Fotoğraf / GrafikHalkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkilerHarita-Tapu-Kadastro / Harita KadastroHarita-Tapu-Kadastro / TapuHasta ve Yaşlı HizmetleriHayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan SağlığıHayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliğiİlköğretim Matematikİmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleriİngilizceİnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyonİnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarımİspanyolcaİtfaiyecilik ve Yangın GüvenliğiKimya / Kimya TeknolojisiKonaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence HizmetleriKonaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve SeyahatKuyumculuk TeknolojisiLaboratuvar HizmetleriMaden TeknolojisiMakine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ModelMakine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine RessamlığıMakine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve KalıpMatbaa / Matbaa TeknolojisiMatematikMetal TeknolojisiMetalurji TeknolojisiMobilya ve İç Mekan TasarımıMotorlu Araçlar TeknolojisiMuhasebe ve FinansmanMüzikMüzik Aletleri YapımıOkul ÖncesiÖzel EğitimPlastik TeknolojisiPsikolojiRadyo-TelevizyonRaylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-ElektronikRaylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaatRaylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler MekatronikRehberlikRusçaSağlık / Sağlık HizmetleriSağlık BilgisiSanat TarihiSanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif SanatlarSanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân DekorasyonSanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik SanatlarSeramik ve Cam TeknolojisiSınıf ÖğretmenliğiSosyal BilgilerTarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe PeyzajTarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla BitkileriTarım Teknolojileri / Tarım / Tarım MakineleriTarihTeknoloji ve TasarımTekstil Teknolojisi / TekstilTekstil Teknolojisi / Tekstil TerbiyeTekstil Teknolojisi / TrikotajTesisat Teknolojisi ve İklimlendirmeTürk Dili ve EdebiyatıTürkçeUçak Bakım / Uçak ElektroniğiUçak Bakım / Uçak Gövde-MotorUlaştırma Hizmetleri / LojistikUlaştırma Hizmetleri / Sivil HavacılıkYaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi)Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki)Yenilenebilir Enerji TeknolojileriYiyecek İçecek HizmetleriAdalet: 50 - 45Aile ve Tüketici Hizmetleri: 50 - 3Almanca: 50 - 250Arapça: 50 - 440Beden Eğitimi: 50 - 1.100Bilişim Teknolojileri: 50 - 217Biyoloji: 50 - 450Biyomedikal Cihaz Teknolojileri: 50 - 21Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: 50 - 7Coğrafya: 50 - 750Çince: 50 - 1Çocuk Gelişimi ve Eğitimi: 50 - 60Denizcilik / Gemi Yönetimi: 50 - 14Denizcilik / Gemi Elektroniği: 50 - 1Denizcilik / Gemi Makineleri: 50 - 4Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi: 50 - 2.604El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları: 50 - 89El Sanatları Teknolojisi / Nakış: 50 - 22Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik: 50 - 238Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik: 50 - 150Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri: 50 - 38Felsefe: 50 - 401Fen Bilimleri: 50 - 2.064Fizik: 50 - 787Fransızca: 50 - 13Gazetecilik: 50 - 3Geleneksel Türk Sanatları: 50 - 3Gemi Yapımı / Gemi İnşa: 50 - 2Gemi Yapımı / Yat İnşa: 50 - 4Gıda Teknolojisi: 50 - 21Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri: 50 - 48Görsel Sanatlar: 50 - 602Grafik ve Fotoğraf / Fotoğraf: 50 - 3Grafik ve Fotoğraf / Grafik: 50 - 20Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri / Halkla İlişkiler: 50 - 3Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro: 50 - 7Harita-Tapu-Kadastro / Tapu: 50 - 1Hasta ve Yaşlı Hizmetleri: 50 - 88Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı: 50 - 27Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği: 50 - 13İlköğretim Matematik: 50 - 2.656İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri: 50 - 430İngilizce: 50 - 2.433İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon: 50 - 8İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım: 50 - 3İspanyolca: 50 - 1İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği: 50 - 4Kimya / Kimya Teknolojisi: 50 - 552Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Eğlence Hizmetleri: 50 - 3Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 50 - 30Kuyumculuk Teknolojisi 50 - 3Laboratuvar Hizmetleri 50 - 6Maden Teknolojisi 50 - 3Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 50 - 2Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 50 - 9Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 50 - 47Matbaa / Matbaa Teknolojisi 50 - 23Matematik 50 - 2.317Metal Teknolojisi 50 - 65Metalurji Teknolojisi 50 - 3Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 50 - 92Motorlu Araçlar Teknolojisi 50 - 156Muhasebe ve Finansman 50 - 3Müzik 50 - 637Müzik Aletleri Yapımı 50 - 1Okul Öncesi 50 - 3.269Özel Eğitim 50 - 2.306Plastik Teknolojisi 50 - 12Psikoloji 50 - 2Radyo-Televizyon 50 - 7Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 50 - 6Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler İnşaat 50 - 2Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Mekatronik 50 - 4Rehberlik 50 - 3.604Rusça 50 - 8Sağlık / Sağlık Hizmetleri 50 - 59Sağlık Bilgisi 50 - 21Sanat Tarihi 50 - 10Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Dekoratif Sanatlar 50 - 15Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / İç Mekân Dekorasyon 50 - 3Sanat ve Tasarım / Plastik Sanatlar / Plastik Sanatlar 50 - 4Seramik ve Cam Teknolojisi 50 - 3Sınıf Öğretmenliği 50 - 7.878Sosyal Bilgiler 50 - 1.204Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe Peyzaj 50 - 16Tarım Teknolojileri / Tarım / Bahçe ve Tarla Bitkileri 50 - 34Tarım Teknolojileri / Tarım / Tarım Makineleri 50 - 6Tarih 50 - 1.408Teknoloji ve Tasarım 50 - 30Tekstil Teknolojisi / Tekstil 50 - 10Tekstil Teknolojisi / Tekstil Terbiye 50 - 6Tekstil Teknolojisi / Trikotaj 50 - 1Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 50 - 51Türk Dili ve Edebiyatı 50 - 1.839Türkçe 50 - 2.341Uçak Bakım / Uçak Elektroniği 50 - 150Uçak Bakım / Uçak Gövde-Motor 50 - 150Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 50 - 50Ulaştırma Hizmetleri / Sivil Havacılık 50 - 10Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 50 - 35Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 50 - 15Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 - 30Yiyecek İçecek Hizmetleri 50 - 300