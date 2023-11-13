Haber Tarihi: 13 Kasım 2023 10:33 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2023 10:33

Öğrenim kredisi faizli mi? KYK burs kredisi iptal edilebilir mi?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) verdiği kredi ya da burs hizmetinden yararlanmaya hak kazanan öğrenciler, bu ödemelerin iptal olma ihtimalini merak ediyor. Peki, Öğrenim kredisi faizli mi? KYK burs kredisi iptal edilebilir mi? İşte, KYK kredisi faizli mi sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Öğrenim kredisi faizli mi? KYK burs kredisi iptal edilebilir mi?
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KYK kredisi iptal başvurusu için e-Devlet'te Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) sayfasına giriş yapmak gerekiyor. Öğrencinin KYK kredisine ihtiyacının olmadığı beyan edildikten sonra iptal işlemi gerçekleşiyor ve kredi faizli bir şekilde geri ödeniyor. İşte, KYK öğrenim kredisi başvuru sayfası... 
KYK KREDİSİ FAİZLİ Mİ?
Öğrenim kredisinin geri ödemesi ise Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK'in) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) artışları baz alınarak hesaplanır.

KYK öğrenim kredisi borcunun tamamı, normal öğrenim süresinin bitiş tarihinden itibaren 1. yıl içinde ödenirse anaparadan değil sadece Türkiye İstatistik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) artışından doğan borçların (yani enflasyon farkının) % 30, 2. yıl içinde ödenirse % 20 erken ödeme indirimi uygulanır. Hesapkurdunun haberine göre, KYK kredisinin erken ödemesinde sadece hesaplanan enflasyon üzerinden bir indirim uygulanır. Ayrıca erken ödeme yapılmadan önce KYK'nın 444 19 61 numaraları çağrı merkezi aranarak kapama tutarı öğrenilmelidir.

KYK öğrenim kredisi geri ödemesi ertelenebilir mi?

KYK ödemeleri işsizlik, askerlik, yüksek lisans veya doktora sebepleriyle ertelenebilir. Askerlikten dolayı ertelemelerde vatani görev bitime kadar erteleme yapılır ve erteleme süresi boyunca Yİ-ÜFE oranları uygulanmaz. Askerli dışındaki ertelemelerde ise Yİ-ÜFE oranları uygulanır. Ertelemeler birer yıllık olarak yapılır ve erteleme talebi e-devlet üzerinden iletilir.

KYK öğrenim kredisi borcu ödenmediğinde ne olur?

Öğrenim kredisi borcu mezun olunan tarihten iki yıl sonra ödemeye başlanır. Eğer borç ödeme planı oluşturulduğu şekilde zamanında ödenmez ise aylık %1,40 oranında gecikme zammı günlük olarak hesaplanarak aylık öğrenim kredisi borcuna eklenir. Ayrıca borçların birden aksatılması sonucunda KYK alacakları tahsil için Gelir İdaresine aktarılır.

KYK KREDİSİ İPTAL EDİLİR Mİ?

Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs/kredisi almakta olan öğrenciler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu linkine ulaşarak burs/kredi iptal/ vazgeçti işlemini yapabilirler.

Normal öğrenim süresi içerisinde öğrencinin kredisini tekrar talep etmesi halinde, Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar kredi ödenmektedir.


Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaktan vazgeçen öğrenciye tekrar burs ödemesi yapılamaz, ancak talep etmesi halinde Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre normal öğrenim süresinden kalan süre kadar tekrar öğrenim kredisi ödenir.

Kredi almaktan vazgeçen öğrenci, kredi borcunu, devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı sürede ve aylık taksitler halinde öder.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuru sonuçları e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Öğrenciler başvuru sonuçlarını https://www.turkiye.gov.tr/genclik-ve-spor-burs-ogrenim-kredisi-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

2024 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR?

2023 yılının Ocak ayından itibaren üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin 1250 TL olarak belirlenmişti.

Üniversitelerin kapalı olduğu tatil dönemlerinde de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından burs ödemesi yapılmaktadır. Burs ödemeleri Yüksek lisansta 2500 TL, doktorada 3750 TL olarak belirlenmiştir.

KYK burs ücretleri her yıl yeniden belirleniyor. 2024 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

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