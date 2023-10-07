Öğrencilere vergisiz telefon satışı ne zaman, nasıl alınır 2023? Öğrencilere vergisiz telefon modelleri, fiyatları, şartları 2023

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat iPhone SE 128 GB 16.999 TL 18.499 TL 19.499 TL iPhone SE 256 GB 18.299 TL 19.899 TL 20.999 TL iPhone SE 512 GB 20.899 TL 22.699 TL 23.999 TL iPhone 12 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL iPhone 12 256 GB 26.299 TL 28.399 TL 29.999 TL iPhone 12 512 GB 28.899 TL 31.199 TL 32.999 TL iPhone 13 mini 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL iPhone 13 mini 256 GB 27.599 TL 29.799 TL 31.499 TL iPhone 13 mini 512 GB 32.899 TL 35.399 TL 37.499 TL iPhone 13 128 GB 28.999 TL 29.999 TL 31.999 TL iPhone 13 256 GB 30.599 TL 32.799 TL 34.499 TL iPhone 13 512 GB 35.899 TL 38.399 TL 40.999 TL iPhone 14 128 GB 32.999 TL 35.999 TL 37.999 TL iPhone 14 512 GB 40.899 TL 44.399 TL 46.999 TL iPhone 14 Plus 128 GB 36.999 TL 39.999 TL 41.999 TL iPhone 14 Plus 512 GB 44.899 TL 48.399 TL 50.999 TL iPhone 14 Pro 41.999 TL 45.999 TL 48.999 TL iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL 48.799 TL 51.999 TL iPhone 14 Pro 512 GB 49.899 TL 54.399 TL 57.999 TL iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL 59.999 TL 63.999 TL iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL 49.999 TL 52.999 TL iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL 52.799 TL 55.999 TL iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL 58.399 TL 61.999 TL iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL 63.999 TL 67.999 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat Apple Watch SE 5.999 TL 6.499 TL 6.899 TL Apple Watch Series 8 9.299 TL 9.999 TL 10.699 TL Apple Watch Ultra 27.999 TL 29.999 TL 32.499 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat AirPods (2. nesil) 2.999 TL 3.249 TL 3.399 TL AirPods (3. nesil) 3.999 TL 4.299 TL 4.499 TL AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu 4.199 TL 4.499 TL 4.699 TL AirPods Pro (2. nesil) 5.399 TL 5.899 TL 6.199 TL AirPods Max 14.499 TL 15.499 TL 16.499 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat Apple Pencil (1. nesil) 2.199 TL 2.399 TL 2.519 TL Apple Pencil (2. nesil) 2.649 TL 2.889 TL 3.029 TL iPad (9. nesil) 64 GB 8.499 TL 8.999 TL 9.499 TL iPad (9. nesil) 256 GB 11.999 TL 12.799 TL 13.499 TL iPad (10. nesil) 64 GB 11.299 TL 11.999 TL 12.799 TL iPad (10. nesil) 256 GB 14.799 TL 15.799 TL 16.799 TL iPad mini 64 GB 12.999 TL 13.999 TL 14.799 TL iPad mini 128 GB 16.499 TL 17.799 TL 18.799 TL iPad Air 64 GB 14.999 TL 16.299 TL 17.299 TL iPad Air 128 GB 18.499 TL 20.099 TL 21.299 TL iPad Pro 11 inç 128 GB 20.499 TL 21.999 TL 22.999 TL iPad Pro 11 inç 256 GB 22.999 TL 24.499 TL 25.699 TL iPad Pro 11 inç 512 GB 27.999 TL 29.499 TL 31.199 TL iPad Pro 11 inç 1 TB 37.999 TL 39.499 TL 41.699 TL iPad Pro 11 inç 2 TB 47.999 TL 49.499 TL 52.199 TL iPad Pro 12.9 inç 128 GB 28.499 TL 30.999 TL 32.499 TL iPad Pro 12.9 inç 256 GB 30.999 TL 33.499 TL 35.199 TL iPad Pro 12.9 inç 512 GB 35.999 TL 38.499 TL 40.699 TL iPad Pro 12.9 inç 1 TB 45.999 TL 48.499 TL 51.199 TL iPad Pro 12.9 inç 2 TB 55.999 TL 58.499 TL 61.699 TL

Cihaz Eski Fiyat 18 Mayıs Zamı 5 Haziran Yeni Fiyat MacBook Air M1 21.999 TL 23.999 TL 24.999 TL MacBook Air M2 256 GB 29.999 TL 32.499 TL 31.499 TL MacBook Air M2 512 GB 37.499 TL 40.299 TL 39.999 TL 15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün) – – 36.999 TL 15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün) – – 42.199 TL 13 inç M2 MacBook Pro 256 GB 31.999 TL 34.999 TL 36.999 TL 13 inç M2 MacBook Pro 512 GB 36.999 TL 40.199 TL 42.199 TL Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 49.999 TL 53.999 TL 56.999 TL Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 62.499 TL 67.999 TL 71.999 TL Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 77.499 TL 82.999 TL 87.999 TL Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 62.499 TL 66.999 TL 69.999 TL Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 67.499 TL 72.199 TL 75.199 TL Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB

Vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman? Vergisiz telefon ne zaman alınabilecek, kimler, nasıl alınır 2023 | Öğrencilere vergisiz, öTV'siz telefon modelleri, fiyatları, markaları... Öğrenciye Vergisiz Telefon için gelişmeler yakından takip ediliyor. Vergisiz cep telefonu modelleri milyonlarca genç tarafından takip ediliyor. Türkiye'de üretilen tüm güncel akıllı telefonları ve vergisiz telefon projesine dahil edilmesi netleşen ilk modelleri listeledik. Araştırmalarımıza göre, 10 markanın 51 akıllı telefon modeli Türkiye'de üretiliyor. Bunlar arasında Samsung ve Xiaomi'nin 10'ar adet modeli bulunuyor. GM, Vivo ve Reeder gibi markalara ait 16 yerli modelin ise vergisiz telefon kapsamına girmesi şimdiden netleşti. Peki, vergisiz cep telefonları hangileri olacak? İşte kesinleşen telefonlarla ilgili bilgiler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik gelişmeler, emekliye maaş düzenlemesi ve vergisiz telefon gündemiyle biraraya gelen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;"Cuma günü Teknofest 2023te bu sefer İzmir'de gençlerimiz de gönül birlikteliğimizi yenileyeceğiz. Gençlerimize verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olduğumuzu söylemiştik. Bugünkü Kabine Toplantımızda bu kapsamda önemli kararlar aldık. Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Üniversiteli gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Bu destekle cep telefonu için piyasa fiyatının yüzde 44,4üne bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16,7sine kadar bir tutarda destek sağlayacağız.Yine örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimizin bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca aylık ücretsiz 10 GB kota tanımlıyoruz. Gençlerimiz bu haklarını istedikleri 3 mobil şebeke operatörünün biri üzerinden kullanabilecekler. Gerek teknolojik cihaz desteği gerekse ücretsiz 10 GB kota desteği ile üniversiteli gençlerimizin teknolojiye ve bilgiye erişimini artıracağız. Her 2 desteğe ilişkin uygulama esasları bakanlıklarımızca belirlenecektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı ardından yaptığı açıklamada: ''Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.'' dedi.9500 TL fiyat etiketine kadar sunulan bazı akıllı telefonlar şu şekilde:Realme 10Realme 6 ProRealme XTRealme 9 ProRealme C55Gm 24 ProGm 21 ProGm 22 ProVia X30 PlusVia X30Huawei:Nova 9 SENova Y90Nova 8iP30 Lite 64 GBRedmi Note 12SRedmi Note 11SRedmi Note 10SRedmi Note 10 5GRedmi Note 11SRedmi Note 12Redmi Note 10SRedmi Note 11Redmi 10 2022Redmi Note 11Redmi Note 10SVivo Y36Vivo Y35X9a 5GOppo A91M3 Pro 5GM5M3 128 GBOneplus Nord N10 5G 128 GBInfinix Note 12Infinix Note 30Galaxy A31Galaxy A32Galaxy M33 5GGalaxy M20 32 GBGalaxy M22Galaxy A22Galaxy M14 5GGalaxy M14 5GGalaxy A24Galaxy A12Galaxy M23 5GLenovo:Lenovo V15 82KB0005TX6Lenovo V14Lenovo Ideapad 15ITL6Lenovo Ideapad 3Lenovo Ideapad 1 82V7005MTX03Lenovo Ideapad 3 14ITL6Asus:Asus Laptop X515JA-BR1968WA1Asus X515EA1-BQ945WA1Asus X515MA-BR423WAsus X515EA-BQ868A2Asus X515EA4-BQ945WA4HP:HP 250 G7Hp 14-EM0009NTHP 15-FC0003NTDell:Dell Vostro 3400Satış fiyatı: 23.999 TLKDV (%18): 3.660,90 TLKDV'siz fiyatı: 20.338,10 TLSatış fiyatı: 32.499 TLKDV (%18): 4.957,50 TLKDV'siz fiyatı: 27.541,50 TLSatış fiyatı: 34.999 TLKDV (%18): 5.338,80 TLKDV'siz fiyatı: 29.660,20 TLSatış fiyatı: 53.999 TLKDV (%18): 8.237,10 TLKDV'siz fiyatı: 45.761,90 TLSatış fiyatı: 67.999 TLKDV (%18): 10.372,70 TLKDV'siz fiyatı: 57.626,30 TLSatış fiyatı: 82.999 TLKDV (%18): 12.660,90 TLKDV'siz fiyatı: 70.338,10 TLSatış fiyatı: 15.799 TLKDV (%18): 2.410,00 TLKDV'siz fiyatı: 13.389,00 TLSatış fiyatı: 34.999 TLKDV (%18): 5.338,80 TLKDV'siz fiyatı: 29.660,20 TLSatış fiyatı: 49.999 TLKDV (%18): 7.627,00 TLKDV'siz fiyatı: 42.372,00 TLSatış fiyatı: 36.999 TLKDV (%18): 5.643,90 TLKDV'siz fiyatı: 31.355,10 TLSatış fiyatı: 28.999 TLKDV (%18): 4.423,60 TLKDV'siz fiyatı: 24.575,40 TLSatış fiyatı: 15.999 TLKDV (%18): 2.440,50 TLKDV'siz fiyatı: 13.558,50 TLSatış fiyatı: 15.499 TLKDV (%18): 2.364,30 TLKDV'siz fiyatı: 13.134,70 TLiPhone 14 Pro 128 GBTelefonun fiyatı 41 bin 999 TLVergisiz fiyatı 21 bin 383 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TLÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TLKDV (yüzde 18) 6 bin 408 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TLÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TLTelefonun fiyatı 45 bin 999 TLVergisiz fiyatı 23 bin 414 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TLÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TLKDV (yüzde 18) 7 bin 17 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TLÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TLTelefonun fiyatı 32 bin 999 TLVergisiz fiyatı 16 bin 803 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TLÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TLKDV (yüzde 18) 5 bin 036 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TLÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TLTelefonun fiyatı 27 bin 999 TLVergisiz fiyatı 14 bin 255 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TLKDV (yüzde 18) 4 bin 272 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TLÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TLTelefonun fiyatı 24 bin 999 TLVergisiz fiyatı 12 bin 722 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TLKDV (yüzde 18) 3 bin 813 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TLÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TLTelefonun fiyatı 24 bin 999 TLVergisiz fiyatı 12 bin 722 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TLKDV (yüzde 18) 3 bin 813 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TLÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TLTelefonun fiyatı 16 bin 999 TLVergisiz fiyatı 8 bin 660 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 866 TLÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TLKDV (yüzde 18) 2 bin 595 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TLÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TLTelefonun fiyatı 36 bin 999 TLVergisiz fiyatı 18 bin 834 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TLÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TLKDV (yüzde 18) 5 bin 645 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TLÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL