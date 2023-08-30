Haber Tarihi: 30 Ağustos 2023 09:52 - Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 09:52

Öğrencilere vergisiz telefon markaları ve modelleri 2023: Vergisiz telefon fiyatları ne kadar? Şartları nedir, ne zaman alınacak?

Öğrencilere vergisiz telefon markaları ve modelleri 2023: Vergisiz telefon fiyatları ne kadar? Şartları nedir, ne zaman alınacak? merak konusu. Üniversite öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır 2023? ÖTV indirimi telefonlara ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak sorusu gündeme geldi. Üniversite öğrencilerine vergisiz bilgisayar ve telefon başvuru şartları, Kabine Toplantısı öncesinde yeniden gündeme geldi. AK Parti Seçim Beyannamesinde yer alan düzenlemeye göre üniversite öğrencileri bir kereye mahsus olmak üzere bilgisayar ve telefon alımlarında KDV ve ÖTV'den muaf tutulacak. İşte 2023 vergisiz telefon başvuru tarihleri ve şartları...

Öğrencilere vergisiz telefon markaları ve modelleri 2023: Vergisiz telefon fiyatları ne kadar? Şartları nedir, ne zaman alınacak?
Abone Ol
Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman 2023: Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon fiyatları.... Öğrenciye Vergisiz Telefon için gelişmeler yakından takip ediliyor. AK Parti Seçim beyannamesinde öğrenciler için yer alan vaatlerden birisi olan vergisiz telefon ve bilgisayar, Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. KDV ve ÖTV'lerden muaf olarak 1 kereye mahsus olmak şartıyla öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı seçim döneminde müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman verilecek? İşte, o detaylar
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON MARKALARI VE MODELLERİ 2023
Türkiye'de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak. 10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacakBunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız."

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vergisiz cep telefonundan yaklaşık 7 milyon öğrencinin faydalanacağını, en az 2 sene boyunca sahibinden başkasının kullanamayacağını ve takibinin Bilgi Teknolojilerii ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacağını söyledi.

Hürriyet'e konuşan Uraloğlu, şu bilgileri verdi:

"ÖTV ve KDV'siz cep telefonundan üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil 7 milyon öğrenci yararlanacak. Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak. Türkiye'de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?


Vergisiz telefon ve bilgisayar satışından sadece üniversite öğrenci yararlanabilmesi, açık öğretim öğrencilerinin kapsam dışı kalması bekleniyor.

HANGİ MODELLERİ KAPSAYACAK?

Henüz öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar şartları açıklanmadı ancak çalışmanın sadece Türkiye'de üretilen modelleri kapsayacağı iddialar arasında bulunuyor.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Daha önce yapılan açıklamalara göre akıllı telefon ve bilgisayarlardaki vergi muafiyetinden yalnızca ön lisans ve lisans bölümünde eğitim alan öğrenciler yararlanacak. Alınan akıllı telefon için ödenen ücretin yüzde 103.6'sının vergiye gittiğini düşünürsek önemli bir indirim söz konusu.

Ancak dün ortaya atılan iddia, bu vergi muafiyetinden yararlanmak isteyen öğrencileri biraz üzecek gibi. İddialara göre öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışından faydalanmak için bazı şartlar sununuyor. Bu şartlar ise şu şekilde:

Öğrenciler yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz telefon veya bilgisayar alabilecek.

Öğrenciler yalnızca kendi adlarına kayıtlı hatlarla vergisiz telefon alabilecek.

Öğrenciler sadece Türkiye'de üretilen ve montajlanan telefon ve bilgisayar modellerini tercih edebilecek.

Öğrenciler, belirli bir fiyat aralığında telefon ve bilgisayar modellerini alabilecek.

Öğrenciler, vergisiz telefon veya bilgisayar almak için özel bir başvuru yapma zorunluluğunda olmayacak.

Eğer iddialar doğru ise vergisiz bir şekilde alınabilecek telefon sayısı bir hayli azalıyor. Vestel, Reeder, Casper ve General Mobile ülkemizde akıllı telefon üretimi yapıyor. Bunların yanı sıra montajı Türkiye'de olan bazı önemli telefonlar ise şunlar;

Samsung

Galaxy A70
Galaxy A21s
Galaxy A30
Galaxy A01 Core
Galaxy A52

Xiaomi

Redmi 9C
Redmi 9T
Redmi Note 10S
Redmi 10 (2022)

Realme

Realme C21
Realme C21Y
Realme C25

Vivo

Vivo Y11s
Vivo Y21s
Vivo Y53s

TLC

TCL 20 SE
TLC 20 E
TLC L7

Omix

Omix X300
Omix X500

Bu şartların henüz bir iddia olduğunu ve yasanın henüz yürürlüğe girmediğini tekrar belirtelim. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu şartlar altında hangi akıllı telefonu almak istersiniz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu.

Peki, öğrenciler için iPhone'un ÖTV'siz fiyatı ne kadar olacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?


ZAMLI İPHONE FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
 VERGİSİZ MAC BİLGİSAYAR FİYATLARI NE KADAR?

MacBook Air (M1)

Satış fiyatı: 23.999 TL
KDV (%18): 3.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 20.338,10 TL

MacBook Air (M2)

Satış fiyatı: 32.499 TL
KDV (%18): 4.957,50 TL
KDV'siz fiyatı: 27.541,50 TL

MacBook Pro (M2)

Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL

MacBook Pro (M2 Pro - 512 GB)

Satış fiyatı: 53.999 TL
KDV (%18): 8.237,10 TL
KDV'siz fiyatı: 45.761,90 TL

MacBook Pro (M2 Pro - 1 TB)

Satış fiyatı: 67.999 TL
KDV (%18): 10.372,70 TL
KDV'siz fiyatı: 57.626,30 TL

MacBook Pro (M2 Max - 1 TB)

Satış fiyatı: 82.999 TL
KDV (%18): 12.660,90 TL
KDV'siz fiyatı: 70.338,10 TL

Mac mini (M2 - 256 GB)

Satış fiyatı: 15.799 TL
KDV (%18): 2.410,00 TL
KDV'siz fiyatı: 13.389,00 TL

Mac mini (M2 Pro)

Satış fiyatı: 34.999 TL
KDV (%18): 5.338,80 TL
KDV'siz fiyatı: 29.660,20 TL

VERGİSİZ HUAWEİ LAPTOP FİYATLARI KAÇ TL?

MateBook X Pro 2023

Satış fiyatı: 49.999 TL
KDV (%18): 7.627,00 TL
KDV'siz fiyatı: 42.372,00 TL

MateBook 16s 2023

Satış fiyatı: 36.999 TL
KDV (%18): 5.643,90 TL
KDV'siz fiyatı: 31.355,10 TL

MateBook D 16 2023

Satış fiyatı: 28.999 TL
KDV (%18): 4.423,60 TL
KDV'siz fiyatı: 24.575,40 TL

MateBook D 15

Satış fiyatı: 15.999 TL
KDV (%18): 2.440,50 TL
KDV'siz fiyatı: 13.558,50 TL

MateBook D 14

Satış fiyatı: 15.499 TL
KDV (%18): 2.364,30 TL
KDV'siz fiyatı: 13.134,70 TL



Gürcistan iPhone fiyatları
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ, ÖTV'SİZ TELEFON NE ZAMAN? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri ile "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları hakkında güncel bilgiler...

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması halinde ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'nin kaldırılacağını ve ilk internet aboneliğinden vergi alınmayacağını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu Tiktok'ta video yayımlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler, oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım.

İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok'un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.

Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın."

CHP'nin iktidara geldiğinde gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, 6 vaat sıraladı.

CHP lideri gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi:

  • Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.
  • KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.
  • Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.
  • Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.
  • Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.
VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

2023 ÖTV'SİZ ARAÇ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI 2023

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone SE 64 GB

Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL

ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL

ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL

İPHONE FİYATLARI NE KADAR? 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
iPhone SE 128 GB 16.999 TL 18.499 TL 19.499 TL
iPhone SE 256 GB 18.299 TL 19.899 TL 20.999 TL
iPhone SE 512 GB 20.899 TL 22.699 TL 23.999 TL
iPhone 12 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL
iPhone 12 256 GB 26.299 TL 28.399 TL 29.999 TL
iPhone 12 512 GB 28.899 TL 31.199 TL 32.999 TL
iPhone 13 mini 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL
iPhone 13 mini 256 GB 27.599 TL 29.799 TL 31.499 TL
iPhone 13 mini 512 GB 32.899 TL 35.399 TL 37.499 TL
iPhone 13 128 GB 28.999 TL 29.999 TL 31.999 TL
iPhone 13 256 GB 30.599 TL 32.799 TL 34.499 TL
iPhone 13 512 GB 35.899 TL 38.399 TL 40.999 TL
iPhone 14 128 GB 32.999 TL 35.999 TL 37.999 TL
iPhone 14 512 GB 40.899 TL 44.399 TL 46.999 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 36.999 TL 39.999 TL 41.999 TL
iPhone 14 Plus 512 GB 44.899 TL 48.399 TL 50.999 TL
iPhone 14 Pro 41.999 TL 45.999 TL 48.999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL 48.799 TL 51.999 TL
iPhone 14 Pro 512 GB 49.899 TL 54.399 TL 57.999 TL
iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL 59.999 TL 63.999 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL 49.999 TL 52.999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL 52.799 TL 55.999 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL 58.399 TL 61.999 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL 63.999 TL 67.999 TL
 

APPLE WATCH FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
Apple Watch SE 5.999 TL 6.499 TL 6.899 TL
Apple Watch Series 8 9.299 TL 9.999 TL 10.699 TL
Apple Watch Ultra 27.999 TL 29.999 TL 32.499 TL
AİRPODS FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
AirPods (2. nesil) 2.999 TL 3.249 TL 3.399 TL
AirPods (3. nesil) 3.999 TL 4.299 TL 4.499 TL
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu 4.199 TL 4.499 TL 4.699 TL
AirPods Pro (2. nesil) 5.399 TL 5.899 TL 6.199 TL
AirPods Max 14.499 TL 15.499 TL 16.499 TL
GÜNCEL İPAD FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
Apple Pencil (1. nesil) 2.199 TL 2.399 TL 2.519 TL
Apple Pencil (2. nesil) 2.649 TL 2.889 TL 3.029 TL
iPad (9. nesil) 64 GB 8.499 TL 8.999 TL 9.499 TL
iPad (9. nesil) 256 GB 11.999 TL 12.799 TL 13.499 TL
iPad (10. nesil) 64 GB 11.299 TL 11.999 TL 12.799 TL
iPad (10. nesil) 256 GB 14.799 TL 15.799 TL 16.799 TL
iPad mini 64 GB 12.999 TL 13.999 TL 14.799 TL
iPad mini 128 GB 16.499 TL 17.799 TL 18.799 TL
iPad Air 64 GB 14.999 TL 16.299 TL 17.299 TL
iPad Air 128 GB 18.499 TL 20.099 TL 21.299 TL
iPad Pro 11 inç 128 GB 20.499 TL 21.999 TL 22.999 TL
iPad Pro 11 inç 256 GB 22.999 TL 24.499 TL 25.699 TL
iPad Pro 11 inç 512 GB 27.999 TL 29.499 TL 31.199 TL
iPad Pro 11 inç 1 TB 37.999 TL 39.499 TL 41.699 TL
iPad Pro 11 inç 2 TB 47.999 TL 49.499 TL 52.199 TL
iPad Pro 12.9 inç 128 GB 28.499 TL 30.999 TL 32.499 TL
iPad Pro 12.9 inç 256 GB 30.999 TL 33.499 TL 35.199 TL
iPad Pro 12.9 inç 512 GB 35.999 TL 38.499 TL 40.699 TL
iPad Pro 12.9 inç 1 TB 45.999 TL 48.499 TL 51.199 TL
iPad Pro 12.9 inç 2 TB 55.999 TL 58.499 TL 61.699 TL
MACBOOK FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
MacBook Air M1 21.999 TL 23.999 TL 24.999 TL
MacBook Air M2 256 GB 29.999 TL 32.499 TL 31.499 TL
MacBook Air M2 512 GB 37.499 TL 40.299 TL 39.999 TL
15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün) 36.999 TL
15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün) 42.199 TL
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB 31.999 TL 34.999 TL 36.999 TL
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB 36.999 TL 40.199 TL 42.199 TL
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 49.999 TL 53.999 TL 56.999 TL
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 62.499 TL 67.999 TL 71.999 TL
Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 77.499 TL 82.999 TL 87.999 TL
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 62.499 TL 66.999 TL 69.999 TL
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 67.499 TL 72.199 TL 75.199 TL
Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
 

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
vergi muafiyeti
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe Twente maçı için kamp kadrosunu açıkladı! Fenerbahçe Fenerbahçe Twente maçı için kamp kadrosunu açıkladı!
Fenerbahçe rotayı İspanya'ya kırdı! Transferler Fenerbahçe rotayı İspanya'ya kırdı!
İstanbul Valiliği alkol yasağı kararı 2023: İçki yasağı başladı mı? Gündem İstanbul Valiliği alkol yasağı kararı 2023: İçki yasağı başladı mı?
Enner Valencia attı Internacional turladı Dünya Futbolu Enner Valencia attı Internacional turladı
Galatasaray'ın Sergio Ramos transferinde son saatler! Türkiye Transferler Galatasaray'ın Sergio Ramos transferinde son saatler!
Trabzonspor'da yeni rota Carlos Vinicius! Transferler Trabzonspor'da yeni rota Carlos Vinicius!
Trabzonspor'dan Mendy'e yeni teklif Trabzonspor Trabzonspor'dan Mendy'e yeni teklif
Üniversite ders kayıtları ne zaman? 2023-2024 kayıt takvimi Gündem Üniversite ders kayıtları ne zaman? 2023-2024 kayıt takvimi
Galatasaray'dan taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Türkiye Transferler Galatasaray'dan taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Morelos, Fenerbahçe için geldi!
2
Batshuayi, İngiltere'ye gidiyor!
3
Icardi: "Hayalleri gerçekleştiriyoruz"
4
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde!
5
Galatasaray'dan Ümraniye'ye gitti
6
Galatasaray'ın ödülü 25 milyon euro
7
Angelino: "Kendimi geliştirmem gereken çok şey var"

SON HABERLER

yukarı ok