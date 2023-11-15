Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır? 2023 GSB BİZ vergisiz telefon desteği başvrusu ekranı

Vergisiz cep telefonu başvuru işlemleri başladı. Vergisiz cep telefonu başvuru işlemleri, kimlik doğrulaması ile gerçekleşecek. Başvuruda kimlik bilgisi, fatura numarası, fatura tarihi, teknolojik cihazın satın alındığı firmanın kimlik numarası, öğrencinin kendi adına kayıtlı telefon numarası, İBAN numarası, cihaz desteği için İMEİ numarası ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgiler başvuru esnasında sisteme girilecek. Vergisiz cep telefonundan açık öğretim programları öğrencileri yararlanamayacak. Vergisiz cep telefonu ise bir defaya mahsus olacak. Öğrenciler ikinci veya üçüncü vergi indirimli teknoloji desteğinden yararlanamayacak. Başvurulara ilişkin detayların belli olmasının ardından vergisiz cep telefonu satın almaya hazırlanan öğrenciler, nereden ve nasıl başvuru yapacağını araştırıyor. İşte, Vergisiz cep telefonu başvuru işlemlerine ilişkin detaylar…Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamasında " Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı!" ifadelerini kullandı.Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında olacak.Vergisiz cep telefonu veya bilinen diğer adıyla teknolojik cihaz desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin Bakanlık bilişim sistemi üzerinden başvuru yapması gerekiyor.Kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle Bakanlık bilişim sistemi üzerinden yapılan başvuruda kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi, teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarasının, İBAN numarasının mobil telefon cihaz desteği için İMEİ numarasının girilmesi zorunlu olacak.Bilgisayar, cep telefonu ve internet desteğinden faydalanabilmek için öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak. Henüz başvuru ekranın açıldığına ilişkin bir bilgilendirme bulunmuyor.Başvurular sistem üzerinden değerlendirilir. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilir ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.Başvurunun kabulü halinde; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sisteminde tanımlanır.Başvurunun kabul edilmesi üzerine mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Bakanlık tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılır ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanır.Aynı tip teknolojik cihaz için sadece bir defa başvuruda bulunulabilir. Farklı tip teknolojik cihazların aynı kişi tarafından satın alınması mümkündür. Satın alınan cihazlar için teknolojik cihaz destek tutarı toplamı 5.500,00 Türk lirasını geçemez.