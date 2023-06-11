Öğrencilere vergisiz (ÖTV ve KDV'siz) telefon ne zaman 2023 - Gençlere vergisiz telefon nasıl alınır, şartları nedir? Öğrencilere vergisiz, ÖTV'siz iPhone fiyatları

Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.

KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.

Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.

Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.

Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman 2023? ÖTV indirimi telefona ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman, vergisiz telefon şartları nelerdir, üniversite öğrencilerine bilgisayar telefon vergi indirimi nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok'ta yayınladığı video ile gençlere seslendi, "Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım" vaadinde bulundu. İşte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve diğer merak edilenler…Seçim öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:"Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz"Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.Fakat konuyla ilgili henüz tarih açıklaması yapılmadı. Tarih belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri ile "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları hakkında güncel bilgiler...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandıMillet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması halinde ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'nin kaldırılacağını ve ilk internet aboneliğinden vergi alınmayacağını açıkladı.Konuya ilişkin sosyal medya platformu Tiktok'ta video yayımlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Gençler, oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım.İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok'un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın."CHP lideri gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tabletlerin ÖTV'siz satılmasına yönelik çalışma talimatı verdiğine dair bir açıklaması bulunmandığı belirlendi.Ayrıca, Anadolu Ajansı Muhabiri söz konusu iddiayı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sordu. Bakanlık, gündeminde bu yönde bir çalışmanın olmadığını aktardı.Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.iPhone 14 Pro 128 GBTelefonun fiyatı 41 bin 999 TLVergisiz fiyatı 21 bin 383 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TLÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TLKDV (yüzde 18) 6 bin 408 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TLÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TLTelefonun fiyatı 45 bin 999 TLVergisiz fiyatı 23 bin 414 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TLÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TLKDV (yüzde 18) 7 bin 17 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TLÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TLTelefonun fiyatı 32 bin 999 TLVergisiz fiyatı 16 bin 803 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TLÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TLKDV (yüzde 18) 5 bin 036 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TLÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TLTelefonun fiyatı 27 bin 999 TLVergisiz fiyatı 14 bin 255 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TLKDV (yüzde 18) 4 bin 272 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TLÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TLTelefonun fiyatı 24 bin 999 TLVergisiz fiyatı 12 bin 722 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TLKDV (yüzde 18) 3 bin 813 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TLÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TLTelefonun fiyatı 24 bin 999 TLVergisiz fiyatı 12 bin 722 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TLÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TLKDV (yüzde 18) 3 bin 813 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TLÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TLTelefonun fiyatı 16 bin 999 TLVergisiz fiyatı 8 bin 660 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 866 TLÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TLKDV (yüzde 18) 2 bin 595 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TLÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TLTelefonun fiyatı 36 bin 999 TLVergisiz fiyatı 18 bin 834 TLKültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TLTRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TLÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TLKDV (yüzde 18) 5 bin 645 TLToplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TLÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL