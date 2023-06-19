Haber Tarihi: 19 Haziran 2023 12:04 - Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2023 12:04

Öğrencilere vergisi, ÖTV'siz iPhone telefon ne zaman 2023 - Gençlere vergisiz, ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar, nasıl alınır, şartları nedir?

Öğrencilere vergisi, ÖTV'siz telefon ne zaman, şartları nedir? Öğrencilere vergisiz, ÖTV'siz iPhone fiyatları... Üniversite öğrencilere vergisiz telefon ne zaman, nasıl alınır 2023? ÖTV indirimi telefonlara ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak sorusu gündeme geldi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dakika açıklamasında yükseköğretim öğrencilerine sadece bir defaya mahsus olmak üzere vergi istisnalı cep telefonu ve bilgisayar uçuk olan vergi oranına muafiyeti vereceğini açıkladı. Peki, üniversite öğrencilerine cep telefonu bilgisayar vergi muafiyeti ne zaman? İşte detaylar…Üniversite öğrencilere vergisiz telefon ne zaman 2023 - Gençlere vergisiz, ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar, nasıl alınır, şartları nedir?

Öğrencilere vergisi, ÖTV'siz iPhone telefon ne zaman 2023 - Gençlere vergisiz, ÖTV'siz iPhone fiyatları ne kadar, nasıl alınır, şartları nedir?
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Öğrencilere vergisi, ÖTV'siz telefon ne zaman 2023? ÖTV indirimi telefona ne zaman gelecek? Öğrencilere ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar olacak? Üniversite öğrencilerine vergi muafiyeti ne zaman, vergisiz telefon şartları nelerdir, üniversite öğrencilerine bilgisayar telefon vergi indirimi nasıl yapılacak? Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, TikTok'ta yayınladığı video ile gençlere seslendi, "Oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım" vaadinde bulundu. İşte öğrencilere vergisiz telefon şartları ve diğer merak edilenler… 
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ ÖTV'SİZ TELEFON SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

VERGİSİZ TELEFON FİYATLARI NE KADAR?

Örnek olarak, Apple 14 128 GB cihazın vergisiz satış fiyatı 18 bin TL olarak belirlenirken, KDV, ÖTV ve diğer vergiler eklendiğinde bu fiyat 42 bin TL'ye yükselmektedir.

Apple'ın son ürünü iPhone 14 Pro Max'in Türkiye satış başlangıç fiyatı 59 bin TL olurken, yaklaşık 26 bin TL'sinin vergilerden oluştuğu biliniyor. Bu cihazın ise vergisiz satış fiyatının 30 bin civarında olması bekleniyor.


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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ, ÖTV'SİZ TELEFON NE ZAMAN? 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadeleri ile "Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 fiyatları ne kadar olacak?" soruları gündeme geldi. İşte iPhone 11, 12, 13, 14, iPhone 14 pro vergisiz fiyatları hakkında güncel bilgiler...

CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı olması halinde ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'nin kaldırılacağını ve ilk internet aboneliğinden vergi alınmayacağını açıkladı.

Konuya ilişkin sosyal medya platformu Tiktok'ta video yayımlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gençler, oyun oynamayı sevdiğinizi biliyorum. Bu yüzden alacağınız ilk telefon ve oyun konsolundan ÖTV'yi kaldıracağım.

İlk internet aboneliğinizden de vergi almayacağım. Daha ucuz internette TikTok'un ve internetin keyfini doya doya çıkaracaksınız.

Gençler, inanın bu vaatleri gerçekleştirmek hiç de zor değil. Bana güvenin ve bir sonraki video için takipte kalın."

CHP'nin iktidara geldiğinde gençlik için ilk 6 ayda yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, 6 vaat sıraladı.

CHP lideri gençlerin ilk araba alımlarında ÖTV'nin sıfırlanmasından, ilk internet aboneliklerinden vergi alınmaması ve indirimli internet paketleri almalarına kadar pek çok başlıkla ilgili söz verdi:

  • Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.
  • KYK öğrenim kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak. Faizsiz ve taksitli geri ödeme süreci işe başladıktan sonra uygulamaya konulacak.
  • Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart yada mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak.
  • Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak.
  • Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.
VERGİSİZ CEP TELEFONU KİMLER ALABİLECEK?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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ÖĞRENCİLERE ÖTV'SİZ TELEFON FİYATLARI 2023

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 21 bin 383 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 214 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 138 TL

ÖTV (yüzde 50) 11 bin 867 TL

KDV (yüzde 18) 6 bin 408 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 20 bin 628 TL

ÖTV'siz fiyatı 27 bin 996 TL

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 45 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 23 bin 414 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 234 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 2 bin 341 TL

ÖTV (yüzde 50) 12 bin 995 TL

KDV (yüzde 18) 7 bin 17 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 22 bin 587 TL

ÖTV'siz fiyatı 30 bin 665 TL

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 32 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 16 bin 803 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 168 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1680 TL

ÖTV (yüzde 50) 9 bin 326 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 036 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 16 bin 210 TL

ÖTV'siz fiyatı 21 bin 994 TL

iPhone 13 128 GB

Telefonun fiyatı 27 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 14 bin 255 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 143 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1426 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 912 TL

KDV (yüzde 18) 4 bin 272 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 13 bin 752 TL

ÖTV'siz fiyatı 18 bin 663 TL

iPhone 13 mini 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone 12 64 GB

Telefonun fiyatı 24 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 12 bin 722 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 128 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1272 TL

ÖTV (yüzde 50) 7 bin 61 TL

KDV (yüzde 18) 3 bin 813 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 12 bin 273 TL

ÖTV'siz fiyatı 16 bin 666 TL

iPhone SE 64 GB

Telefonun fiyatı 16 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 8 bin 660 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 87 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 866 TL

ÖTV (yüzde 50) 4 bin 806 TL

KDV (yüzde 18) 2 bin 595 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 8 bin 355 TL

ÖTV'siz fiyatı 11 bin 328 TL

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 36 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 834 TL

Kültür Bakanlığı (yüzde 1) 188 TL

TRT bandrolü (yüzde 10) 1883 TL

ÖTV (yüzde 50) 10 bin 453 TL

KDV (yüzde 18) 5 bin 645 TL

Toplam vergi (yüzde 96.65) 18 bin 169 TL

ÖTV'siz fiyatı 24 bin 663 TL

İPHONE FİYATLARI NE KADAR? 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
iPhone SE 128 GB 16.999 TL 18.499 TL 19.499 TL
iPhone SE 256 GB 18.299 TL 19.899 TL 20.999 TL
iPhone SE 512 GB 20.899 TL 22.699 TL 23.999 TL
iPhone 12 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL
iPhone 12 256 GB 26.299 TL 28.399 TL 29.999 TL
iPhone 12 512 GB 28.899 TL 31.199 TL 32.999 TL
iPhone 13 mini 128 GB 24.999 TL 26.999 TL 28.499 TL
iPhone 13 mini 256 GB 27.599 TL 29.799 TL 31.499 TL
iPhone 13 mini 512 GB 32.899 TL 35.399 TL 37.499 TL
iPhone 13 128 GB 28.999 TL 29.999 TL 31.999 TL
iPhone 13 256 GB 30.599 TL 32.799 TL 34.499 TL
iPhone 13 512 GB 35.899 TL 38.399 TL 40.999 TL
iPhone 14 128 GB 32.999 TL 35.999 TL 37.999 TL
iPhone 14 512 GB 40.899 TL 44.399 TL 46.999 TL
iPhone 14 Plus 128 GB 36.999 TL 39.999 TL 41.999 TL
iPhone 14 Plus 512 GB 44.899 TL 48.399 TL 50.999 TL
iPhone 14 Pro 41.999 TL 45.999 TL 48.999 TL
iPhone 14 Pro 256 GB 44.599 TL 48.799 TL 51.999 TL
iPhone 14 Pro 512 GB 49.899 TL 54.399 TL 57.999 TL
iPhone 14 Pro 1 TB 55.199 TL 59.999 TL 63.999 TL
iPhone 14 Pro Max 128 GB 45.999 TL 49.999 TL 52.999 TL
iPhone 14 Pro Max 256 GB 48.599 TL 52.799 TL 55.999 TL
iPhone 14 Pro Max 512 GB 53.899 TL 58.399 TL 61.999 TL
iPhone 14 Pro Max 1 TB 59.199 TL 63.999 TL 67.999 TL
 

APPLE WATCH FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
Apple Watch SE 5.999 TL 6.499 TL 6.899 TL
Apple Watch Series 8 9.299 TL 9.999 TL 10.699 TL
Apple Watch Ultra 27.999 TL 29.999 TL 32.499 TL
AİRPODS FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
AirPods (2. nesil) 2.999 TL 3.249 TL 3.399 TL
AirPods (3. nesil) 3.999 TL 4.299 TL 4.499 TL
AirPods (3. nesil) ve MagSafe Şarj Kutusu 4.199 TL 4.499 TL 4.699 TL
AirPods Pro (2. nesil) 5.399 TL 5.899 TL 6.199 TL
AirPods Max 14.499 TL 15.499 TL 16.499 TL
GÜNCEL İPAD FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
Apple Pencil (1. nesil) 2.199 TL 2.399 TL 2.519 TL
Apple Pencil (2. nesil) 2.649 TL 2.889 TL 3.029 TL
iPad (9. nesil) 64 GB 8.499 TL 8.999 TL 9.499 TL
iPad (9. nesil) 256 GB 11.999 TL 12.799 TL 13.499 TL
iPad (10. nesil) 64 GB 11.299 TL 11.999 TL 12.799 TL
iPad (10. nesil) 256 GB 14.799 TL 15.799 TL 16.799 TL
iPad mini 64 GB 12.999 TL 13.999 TL 14.799 TL
iPad mini 128 GB 16.499 TL 17.799 TL 18.799 TL
iPad Air 64 GB 14.999 TL 16.299 TL 17.299 TL
iPad Air 128 GB 18.499 TL 20.099 TL 21.299 TL
iPad Pro 11 inç 128 GB 20.499 TL 21.999 TL 22.999 TL
iPad Pro 11 inç 256 GB 22.999 TL 24.499 TL 25.699 TL
iPad Pro 11 inç 512 GB 27.999 TL 29.499 TL 31.199 TL
iPad Pro 11 inç 1 TB 37.999 TL 39.499 TL 41.699 TL
iPad Pro 11 inç 2 TB 47.999 TL 49.499 TL 52.199 TL
iPad Pro 12.9 inç 128 GB 28.499 TL 30.999 TL 32.499 TL
iPad Pro 12.9 inç 256 GB 30.999 TL 33.499 TL 35.199 TL
iPad Pro 12.9 inç 512 GB 35.999 TL 38.499 TL 40.699 TL
iPad Pro 12.9 inç 1 TB 45.999 TL 48.499 TL 51.199 TL
iPad Pro 12.9 inç 2 TB 55.999 TL 58.499 TL 61.699 TL
MACBOOK FİYATLARI 2023

CihazEski Fiyat18 Mayıs Zamı5 Haziran Yeni Fiyat
MacBook Air M1 21.999 TL 23.999 TL 24.999 TL
MacBook Air M2 256 GB 29.999 TL 32.499 TL 31.499 TL
MacBook Air M2 512 GB 37.499 TL 40.299 TL 39.999 TL
15 inç MacBook Air M2 256 GB (Yeni ürün) 36.999 TL
15 inç MacBook Air M2 512 GB (Yeni ürün) 42.199 TL
13 inç M2 MacBook Pro 256 GB 31.999 TL 34.999 TL 36.999 TL
13 inç M2 MacBook Pro 512 GB 36.999 TL 40.199 TL 42.199 TL
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 49.999 TL 53.999 TL 56.999 TL
Yeni 14 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 62.499 TL 67.999 TL 71.999 TL
Yeni 14 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB 77.499 TL 82.999 TL 87.999 TL
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 512 GB 62.499 TL 66.999 TL 69.999 TL
Yeni 16 inç M2 Pro MacBook Pro 1 TB 67.499 TL 72.199 TL 75.199 TL
Yeni 16 inç M2 Max MacBook Pro 1 TB
 

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