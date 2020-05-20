Öğrenciler sınava maskeyle girecek

Maske ile sınav dönemi başlıyor! Üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınavları maske ile olacak ve bu konudaki ilk açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Haber; Sporx.com
Öğrenciler sınava maskeyle girecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2020 17:46
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite giriş ve liseye giriş sınavına katılacak olan öğrencilerin "maske takarak" sınava katılım sağlayacağını açıkladı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantıdan ardından yaptığı açıklamada, "(Üniversiteye giriş ve liseye geçiş sınavları) Bütün öğrencilerimizin maskeyle sırasına oturması istenecek. Herkesin maskesiyle sınava gireceği sırasına oturması sağlanacak" şeklinde konuştu.

Maske ile sınav dönemi

Maske ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymak bireylere düşen görevdir. Sağlık Bakanlığı olarak konuyla ilgili bakanlıklarla yoğun çalışma yürütüyoruz. Virüsün yüksek yayılım riskinin geri dönmesine izin vermemek için gerekli altyapıyı oluşturacağız.

Çalışma ortamı açısından risk oluşturabilecek işyeri sayısı bakımından en yüksek sektörleri masaya yatırdık. Bilim Kurulumuz bu sektörde rehberleri hazırladı. O işyerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve karşılaşma rehberleriyle karşılaşacaksınız.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için