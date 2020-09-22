Öğrenciler için EBA TV 22 Eylül 2020 ders programı açıklandı

22 EYLÜL EBA TV LİSE DERS PROGRAMI

Öğrenciler için EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise ile 23 Mart Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime başlayacak.



Uydu: TURKSAT

Kanal: Trt Eğitim HD/1/2/3

Frekans: 12083 H 13750



EBA NEDİR? NASIL KULLANILIR?



Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.



İki farklı şekilde şifre oluşturabilirsiniz.a) "EBA Hesabı Oluştur" butonu ile:Bir defaya mahsus olmak üzere "EBA Hesabı Oluştur" butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifresi belirlenebilir. Bunun için:E-Okul bilgilerini girdikten sonra "Giriş" butonuna tıkla.EBA hesabın için yeni şifreni oluştur. Kendinin ya da veline ait e-posta adresini ve telefon numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu sisteme gir ve "Gönder" butonuna bas.Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik no ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girebilirsin.Güvenlik kodunu girip ve "Gönder" butonuna bastığında Ana Sayfa ekranına ulaşacaksın