OGM Ormanspor'u yenen Çankaya Üniversitesi yarı finalde

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 82-74 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor'u yenen Çankaya Üniversitesi yarı finalde
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30 Mart 2021 16:13
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor'u 82-74 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0'a getiren Çankaya Üniversitesi, yarı finale yükseldi. Başkent temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Aytuğ Ekti, Murat Ciner, Batuhan Söylemezoğlu

Çankaya Üniversitesi: Zellous 18, White 19, Gizem Yavuz 22, Bahar Öztürk 13, Talbert 10, Özge Kavurmacıoğlu, Udodenko

OGM Ormanspor: Williams 30, Şerife Alperi Onar 7, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 11, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 11

1. Periyot: 30-26

Devre: 43-41

3. Periyot: 64-55

Beş faulle çıkanlar: 35.36 Sinem Ataş (OGM Ormanspor), 36.52 Talbert (Çankaya Üniversitesi)



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