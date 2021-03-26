OGM Ormanspor'da hedef eksiklere rağmen yarı final

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitiren OGM Ormanspor'un başantrenörü Alper Durur, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Son maçtan sonra yaşadıkları talihsizliklere vurgu yapan Alper Durur, "ABD'li uzun oyuncumuz, Kovid-19'a yakalandı. Önemli Türk oyuncularımızdan biri son maçta sakatlandı. Eksiklerimize rağmen mücadelemizin karşılığında yarı finale çıkacağımıza inanıyorum." diye konuştu.



Sezon ortasında bir yabancı oyuncuyla yollarını ayırdıklarını hatırlatan Durur, "Eksiklerimiz tabii ki çok önemli isimler. Aslında biz ligde bir eksik yabancıyla mücadele ediyoruz. Buna rağmen ikinci yarının en başarılı takımlarından biri olduk. Takımımız çok efor sarf etti. Üst üste maçlar oynandı. Açıkçası Kovid-19'u beklemiyorduk. Şu an elimizde yabancı pivotumuz yok." ifadelerini kullandı.



- "Rotasyon açısından rakibimizden daha kötü duruma düştük"



Rakipleri Çankaya Üniversitesi'nin de dar rotasyonla oynadığını anlatan Durur, buna rağmen çok tecrübeli isimlere sahip bir takımla karşılaşacaklarını aktardı.



Çankaya Üniversitesi'nin 5 yabancı oyuncuyla mücadele ettiğini belirten Alper Durur, "Elimizden geleni yapacağız. Skor anlamında çok değerli iki isimleri var. Çok mücadeleci bir pota altı oyuncuları var. Onların da geniş rotasyonu yok. Çankaya Üniversitesi'nin çok tecrübeli isimleri var. Topu koşturup hücumda dinleniyorlar. Hataları anında cezalandırabilen bir takım. Ancak biz rotasyon açısından rakibimizden daha kötü duruma düştük." değerlendirmesinde bulundu.



Alper Durur, maç planlarını değiştirmek zorunda olduklarını da dile getirerek, "Onları tempomuzla yenmeyi planlamıştık ama eksikler olacağını düşünmemiştik. Enteresan bir seri bizi bekliyor. Bazı oyuncularımızı pozisyonu dışında oynatmak zorunda olacağız. Bu da bize zaman zaman dezavantaj getirebilir. Sahada her şeyi yapacağımıza inanıyorum, oyunculara güvenim sonsuz." diyerek sözlerini tamamladı.



