OGM Ormanspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
OGM Ormanspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2020 22:06
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor'da bir basketbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. 

OGM Ormanspor'dan yapılan açıklamada, dün uygulanan testlerin ardından bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı, basketbolcunun izolasyon ve tedavi sürecinin başladığı kaydedildi. 

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için