OGM Ormanspor'da 3 imza

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro çalışmaları doğrultusunda kadın basketbol A takımı için, son olarak İtalya'nın Ragusa takımında forma giyen Ashley Walker ve 2017-2018 sezonunda da takımda yer alan Brittney Sykes ile anlaşma sağlandı.



Geçen sezon kadroda bulunan Angelica Robinson ile de yeniden anlaşma yapıldı.



