OGM Ormanspor'da 3 imza

Ashley Walker ve Brittney Sykes'i transfer eden OGM Ormanspor, Angelica Robinson ile yeniden anlaştı

Haber; AA
OGM Ormanspor'da 3 imza
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14 Haziran 2020 16:59
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden OGM Ormanspor, ABD'li oyuncu transferleriyle kadrosunu güçlendirdi. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon kadro çalışmaları doğrultusunda kadın basketbol A takımı için, son olarak İtalya'nın Ragusa takımında forma giyen Ashley Walker ve 2017-2018 sezonunda da takımda yer alan Brittney Sykes ile anlaşma sağlandı.

Geçen sezon kadroda bulunan Angelica Robinson ile de yeniden anlaşma yapıldı.

 


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