OGM Ormanspor, yarı finale yükseldi!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 70-61 yenerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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OGM Ormanspor, yarı finale yükseldi!
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29 Nisan 2022 18:47
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında OGM Ormanspor, BOTAŞ'ı 70-61 yenerek seride 2-1 öne geçti ve yarı finale yükseldi.

OGM Ormanspor, yarı finalde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin rakibi oldu.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Aytuğ Ekti, İbrahim Altıntaş, Nazlı Çisil Güngör

OGM Ormanspor: Robinson 21, Damla Gezgin, Sevgi Uzun 17, Lucet 6, Cowan 18, Meltem Avcı Gökşen Fitik 8

BOTAŞ: Sehernaz Çidal, Davis 5, Hatice Pelin Gülçelik 1, Dubljevic 24, Tilbe Şenyürek 10, Jurjane 17, Ayşegül Günay Aladağ 3, Hatice Pelin Çelik 1, Prezelj

1. Periyot: 14-17

Devre: 28-24

3. Periyot: 48-44

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